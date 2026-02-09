Attualità
Allarme salmonella per uova fresche, richiamo segnalato dal Ministero della Salute

Due gli avvisi di richiamo di uova segnalati dal Ministero della Salute per rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis.
A cura di Antonio Palma
Il Ministero della salute ha segnalato un nuovo richiamo precauzionale di una serie di lotti di uova fresche per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis. Oggetto del richiamo sono le uova fresche di categoria “A” dell'Avicola Serroni vendute sia i cartoni interi sia in classiche confezioni da sei.

Nel dettaglio, come riportano i due avvisi di richiamo delle uova resi noti nelle scorse ore dal Ministero ma datati 6 febbraio, il ritiro è stato disposto dalla stessa azienda avicola a scopo cautelativo per sospetta contaminazione di salmonella enterica subsp. Enteritidis, una sottospecie di Salmonella enterica. I lotti interessati dall’allerta alimentare sono tutti quelli con date di scadenza che vanno dal 18/2/26 al 25/2/26 (categorie M, L, XL).

Le uova oggetto del ritiro dal commercio sono prodotte dall’Azienda agricola e avicola "Serroni" di Cavallaro angelo & c. s.n.c nel proprio stabilimento in località Serroni Alto a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno (UE IT K1557). Le uova sono vendute sia in confezioni di cartine da 180 sia in confezioni in plastica da sei.

La stessa azienda comunica di aver già richiamato i lotti invenduti ma invita “i clienti che avessero già acquistato le uova con i lotti dal 18/02/26 al 25/2/26 categoria A (M, L, XL) e CODICE 3IT073SA007 stampigliato a non consumarle e a restituirle al punto vendita”.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, la Salmonella enteritidis è uno dei ceppi dell’agente batterico più frequentemente diffuso nell’uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle allevate per la catena alimentare. Si tratta di una cosiddetta salmonella minore, responsabile di disturbi prevalente gastrointestinali. I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni. Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma talvolta l’infezione può aggravarsi.

