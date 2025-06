video suggerito

Forzano posto di blocco dei carabinieri e si schiantano sull’auto di una coppia: morto marito, grave la moglie In tre su una Bmw hanno forzato un posto di blocco innescando un inseguimento ma poco si sono schiantati sull’auto di una coppia a un incrocio di San Matteo della Decima, nel Bolognese. Marito morto sul colpo, grave la moglie. Il conducente dell’auto, un 22enne, si è dato alla fuga a piedi ma è stato fermato poco dopo per omicidio stradale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un inseguimento tra le strade dell’Emilia Romagna è finito in tragedia nelle scorse ore nel Bolognese. Alcuni uomini, scappati all’alt dei carabinieri con la propria vettura, hanno innescato uno spaventoso incidente stradale schiantandosi sull’auto di una coppia che stava transitando proprio in quel momento, uccidendo il marito e ferendo gravemente la moglie.

La terribile sequenza nella notte tra sabato e domenica 1 giugno, intorno alle 2, a San Matteo della Decima. Il dramma si è consumato quando tre uomini a bordo di una vettura di grossa cilindrata, una Bmw, hanno ignorato l’alt dei carabinieri a un posto di blocco stradale e si sono dati alla fuga.

Immediatamente seguiti dalle forze dell’ordine, i tre hanno proseguito la corsa a forte velocità saltando però anche ogni incrocio che attraversavano fino a schiantarsi violentemente su un'altra auto su cui si trovava una coppia di coniugi e che stava semplicemente procedendo lungo la strada. Un impatto devastante che ha distrutto le due auto senza dare scampo al conducente dell’altra vettura.

La vittima è Bruno Ansaloni, 56enne per il quale i soccorsi non hanno poto fare nulla. Ferita gravemente invece la moglie 51enne. Estratta dalle lamiere e portata in codice di massima urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, la donna è stata operata d’urgenza ed è attualmente in rianimazione. Secondo quanto ricostruito, i coniugi stavano andando a prendere la figlia a una festa quando si sono ritrovati davanti la vettura dei tre fuggitivi a tutta velocità e non hanno potuto evitarla.

Nell’impatto feriti anche gli occupanti della Bmw mentre il conducente dell'auto, un 22enne, si è dato alla fuga a piedi. Dopo aver identificato gli altri due a bordo, però, anche l'automobilista è stato individuato dai Carabinieri e fermato poco dopo per omicidio stradale.