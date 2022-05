Forte scossa di terremoto a Firenze: magnitudo 3.7, paura tra la popolazione L’epicentro del sisma è stato rilevato a Impruneta, in provincia di Firenze, dove già lo scorso 3 maggio c’era stato un altro terremoto. Sono in corso valutazioni per capire eventuali danni a cose o persone.

A cura di Redazione

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.7 è stata registrata questa sera alle 23:12 in provincia di Firenze. Stando al sito dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, l'epicentro della scossa sarebbe la città di Impruneta dove già lo scorso 3 maggio era stata registrata una scossa di analoga magnitudo, seguita da uno sciame sismico. Secondo gli esperti dell'Ingv, quest’ultima scossa dovrebbe essere legata al medesimo sciame sismico, che evidentemente è ancora in corso da allora. L'ipocentro, invece, sarebbe stato registrato a 8 km circa di profondità. In seguito a questa prima scossa, la terra ha tremato ancora verso le 23:15 con una seconda scossa di magnitudo 2.3.

L'evento sismico è stato preceduto ancora una volta da un forte boato, ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta l'area della Città metropolitana di Firenze e in buona parte delle province di Siena, Empoli, Prato, Pistoia e Lucca, molte delle quali sono scese in strada spaventate da questo ennesimo episodio sismico. Sui social network ha commentato parlando di “scossa fortissima”,mentre diversi altri utenti hanno rimarcato come questa scossa sia stata molto più lunga e forte di quella del 3 maggio, esprimendo perplessità sull'entità della magnitudo rilevata, a loro dire troppo bassa.

Dalla sala di controllo della protezione civile della regione Toscana, fanno sapere che al momento non si registrano danni, così come del resto ha confermato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Tuttavia, le verifiche della protezione civile della città metropolitana di Firenze sono ancora in corso.