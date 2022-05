Terremoto Toscana, scossa di magnitudo 3.7 a Firenze: paura tra la popolazione Scossa di terremoto oggi di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv in zona Firenze alle 17:50: avvertito dalla popolazione fino a Siena, Pistoia e Prato.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv in zona Firenze alle 17:50 di oggi, martedì 3 maggio. L'epicentro è stato segnalato a Impruneta e ad una profondità di 10 chilometri. Paura tra la popolazione: il sisma, che è stato preceduto da un boato, è stato avvertito distintamente, come hanno confermato numerosi utenti sui social network, in particolare in zona Ponte a Greve, Scandicci, Careggi, Coverciano, Sesto Fiorentino e fino a Prato, Pistoia e Siena.

"Sentita a Siena un movimento sulla sedia e divano di qualche secondo", "A Firenze sentito forte e chiaro per fortuna breve, una botta e scossoni": sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter. Qualcuno parla anche di una seconda scossa: "Sentito. Due scosse brevi ma abbastanza intense, molto ravvicinate". A quanto pare la scossa delle 17:50 è stata preceduta da altre minori, di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto sui social a proposito del terremoto di oggi: "Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici", ha scritto su Twitter. Il sindaco di Firenze, Nardella, ha invece fatto sapere che "al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la Protezione civile". In effetti, non risulterebbero danni a monumenti e musei nel capoluogo toscano. Da quanto appreso le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Da una prima verifica non ci sarebbero neppure danni alla cupola del Duomo e domani saranno svolti controlli più approfonditi.