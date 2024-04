Terremoto tra Reggio Emilia e Parma, registrata scossa di magnitudo 3

video suggerito

La mappa dell'Ingv

Alle 6.20 della mattina di oggi, mercoledì 10 aprile, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 tra le province di Reggio Emilia e Parma.

Secondo i dati riportati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 24 chilometri di profondità ed epicentro 7 chilometri a nordest del comune di Vetto, in provincia di Reggio Emilia.

La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma. Secondo quanto si apprende, al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Negli ultimi mesi la Regione è stata interessata da diversi altri episodi. Lo scorso 20 febbraio, per esempio, una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.8, era stata registrata dall'Ingv con epicentro a Calestano, ancora in provincia di Parma.

Nella notte e durante tutta la mattinata l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ne aveva registrate ben sedici, la scossa più forte era stata avvertita chiaramente in diverse città della provincia, Parma, Reggio Emilia, Fidenza, e c'era anche chi riferiva di aver avvertito la scossa anche in comuni più distanti, come Pontremoli, Modena e La Spezia.

Circa due mesi fa, invece, venerdì 9 aprile, una scossa di magnitudo 4.2 era stata registrata sempre con epicentro a Calestano e avvertita distintamente dalla popolazione.

In aggiornamento.