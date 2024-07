video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Rizziconi: avvertito in provincia Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Reggio Calabria: lo ha fatto sapere l’Ingv, precisando che l’epicentro è stato registrato a cinque chilometri a sudovest del comune di Rizziconi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terra ha tremato in Calabria all'alba di oggi, lunedì 8 luglio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:51 nel sudovest, in provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 58 chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri a sudovest del comune di Rizziconi.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Ma il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia come confermano i messaggi di alcuni utenti sui social network, in particolare nelle zone di Gioia Tauro, Seminara, Palmi.

L'ultima volta che si era registrato un sisma avvertito dalla popolazione nella zona è stato lo scorso 10 maggio. Una doppia scossa di terremoto era stata sgenalata nel territorio di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria. La prima ha avuto una magnitudo di 3.5, ad una profondità di 22 chilometri, e la seconda, pochi minuti dopo, di 2.0, a 16 chilometri. Le verifiche effettuate dai carabinieri avevano consentito di accertare – anche in quel caso – che le due scosse non hanno provocato feriti, né danni.