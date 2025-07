Terremoto oggi a Creta, forte scossa di magnitudo 5: avvertita chiaramente sull’isola

Scossa di terremoto di magnitudo 5 oggi, mercoledì 23 luglio, a Creta, in Grecia. Il sisma è stato registrato alle 15.26 a una profondità di 20.9 chilometri, secondo quanto riporta l’INGV. Epicentro in mare. Avvertita chiaramente sull’isola, al momento non si segnalano vittime né danni.