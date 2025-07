Terremoto oggi al confine tra Italia Svizzera, scossa di magnitudo 3.9

Scossa di terremoto al confine tra Italia e Svizzera oggi 21 luglio con una magnitudo di 3.9 gradi della scala Richter ed epicentro in territorio elvetico. Non vengono segnalati danni a persone o cose.

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi al confine tra Italia Svizzera con una magnitudo di 3.9 gradi della scala Richter. Secondo i dati dell’Ingv, l’evento sismico è stato localizzato al confine tra i due Paesi con epicentro in territorio elvetico alle coordinate geografiche (lat, lon) 46.5257, 7.8648. Il terremoto di oggi 21 luglio è stato registrato dai sismografi in Piemonte esattamente alle ore 12:52 e ipocentro a una profondità di circa sei chilometri. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia inizialmente aveva valutato l’epicentro della scossa in Piemonte, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ma dai dati rivisti, il fenomeno è stato localizzato più a nord oltre le Alpi italiane. Nessun comune italiano dunque nel raggio di venti chilometri.

Secondo Il Servizio Sismico Svizzero (SED) con sede all'ETH di Zurigo, l'istituto della Confederazione elvetica competente in materia di terremoti, il terremoto ha avuto magnitudo di 4.2 ed è stato largamente percepito dalla popolazione. L'epicentro individuato nell'abitato di Mürren, frazione del comune svizzero di Lauterbrunnen, nel Canton Berna. Come segnalato dallo stesso ente elvetico, il sisma è stato largamente avvertito dalla popolazione nei comuni limitrofi tra il lago di Brienz e quello di Thun. Al momento comunque fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose. Si tratta di una zona poco sismica dove eventi del genere non sono comuni.