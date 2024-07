video suggerito

Parma, incidente ferroviario tra due treni: non ci sono feriti. Circolazione bloccata L’incidente a Parma, all’altezza di via Toscana. A quanto risulta sono coinvolti un treno merci e uno passeggeri. La circolazione – si legge sul sito di Trenitalia – è sospesa dalle 16,30 tra Reggio Emilia e Parma. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Incidente ferroviario a Parma, all'altezza di via Toscana. A quanto risulta sono coinvolti un treno merci e uno passeggeri.

Come confermato da Rfi direttamente a Fanpage.it non ci sarebbero feriti, rispetto alle primissime informazioni circolate che parlavano di tre persone coinvolte. Gravi, invece, i danni ai due mezzi e alle infrastrutture circostanti.

Sul posto polizia, polizia locale e 118 con una squadra di vigili del fuoco e anche il sindaco di Parma Michele Guerra. "Tragedia sfiorata, qui sembra ci sia stato un conflitto bellico. Ingentissimi i danni materiali. Un’auto con una famiglia a bordo con una bambina piccola è stata colpita da un sasso. I tre feriti hanno contusioni di lieve entità”.

"La circolazione è stata sospesa sulla linea Bologna-Piacenza convenzionale – fa sapere Rfi – per uno svio di due carri vuoti di un treno merci di altra impresa ferroviaria in prossimità della stazione di Parma. I carri sviando hanno provocato il sollevamento del pietrisco dal terreno che ha urtato alcuni finestrini di un treno regionale proveniente dalla direzione opposta".

Il treno regionale ha poi ripreso la sua corsa ed è arrivato in stazione. Non ci sarebbero state particolari ripercussione sul traffico AV. I treni regionali sono attestati nelle stazioni limitrofe. Le cause sono in corso di accertamento.

I tecnici di RFI sono sul posto per svolgere le opportune verifiche.