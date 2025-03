video suggerito

Neonati morti a Parma, i due figli di Chiara sepolti nel cimitero di Bannone di Traversetolo Il papà dei due bimbi morti a Parma e nascosti in giardino dalla madre 22enne, ha voluto la loro sepoltura nel cimitero Bannone di Traversetolo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

242 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Neonati sepolti in giardino a Parma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I corpi dei due neonati figli di Chiara, la 22enne che ha ucciso i due figli subito dopo il parto nascondendoli nel giardino di casa, sono stati sepolti nel cimitero di Bannone di Traversetolo. La 22enne accusata dei due infanticidi, invece, non ha partecipato perché sottoposta agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia di Vignale.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del padre e di don Antonio Ciceri, che ha benedetto i corpicini dei due neonati prima della sepoltura.

La giovane non è andata in carcere, ma potrebbe dover affrontare un processo. La Cassazione ha annullato il 25 febbraio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna per disporre un nuovo giudizio sulla misura del carcere per la ragazza. La Procura ha chiuso le indagini e notificato l'avviso all'avvocato difensore Nicola Tria.

Il papà dei due neonati, nonché ex fidanzato della 22enne, ha voluto dare loro un nome prima della sepoltura. Il giovane ha registrato entrambi i bambini all'anagrafe di Traversetolo (di cui Vignale è frazione) in provincia di Parma.

Il giovane avrebbe firmato sia l'atto di nascita che quello di morte per i due neonati che sono stati registrati con il suo cognome. Il primo figlio sarebbe nato il 12 maggio del 2023, mentre il secondo sarebbe venuto alla luce ad agosto 2024.

Per entrambi sono state registrate le due date di nascita e quelle di morte con nome e cognome. Ora il giovane ha voluto effettuare la sepoltura nel cimitero di Bannone di Traversetolo. Presente alla cerimonia la famiglia del ragazzo e il parroco che ha effettuato la benedizione.

Secondo quanto ricostruito negli ultimi mesi, la 22enne Chiara non avrebbe più avuto contatti con il fidanzato o con la sua famiglia dopo che la vicenda dei due neonati sepolti in giardino pochi attimi dopo la nascita è venuta a galla.