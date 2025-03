video suggerito

Furgone sulla folla a Londra: morta una 20enne e due feriti, uno in gravi condizioni Un furgone ha travolto un gruppo di pedoni a Londra, nei pressi del King's College. Una ragazza di 20 anni è morta, altre due persone sono rimaste ferite. Una è in gravi condizioni ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Arrestato il 26enne alla guida del mezzo. Non si ritiene che l'incidente sia legato al terrorismo.

A cura di Eleonora Panseri

Un furgone ha travolto un gruppo di pedoni a Londra, nei pressi del King's College, intorno alle 14 di oggi, martedì 18 marzo. Una ragazza di 20 anni è morta, come riportano i quotidiani britannici, altre due persone sono rimaste ferite.

Una sarebbe in gravissime condizioni ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, l'altra avrebbe riportato solo ferite lievi.

Stando alle informazioni fornite dalla polizia, un 26enne, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per guida pericolosa. Non si ritiene che l'incidente sia legato al terrorismo.

Uno studente del King's College ha raccontato alla Bbc di aver visto un furgone "schiantarsi contro una recinzione" e contro la facciata di una chiesa.

"Il furgone proveniva da una delle strade laterali vicino all'ambasciata indiana e poi a questo punto, non ho visto come o quando, ha travolto le persone", ha spiegato.

Un portavoce della polizia metropolitana, citato dall'Independent, ha dichiarato: "Gli agenti sono sul posto e stanno operando nei pressi della Strand (strada di Londra, nel distretto urbano della Città di Westminster, ndr).

"Gli agenti sono stati chiamati alle 11.41 di martedì 18 marzo in seguito a una collisione tra un furgone e dei pedoni. Tre pedoni sono rimasti feriti e una donna sui 20 anni è stata purtroppo dichiarata morta sul posto", ha spiegato ancora.

"Due pedoni sono stati trasportati in ospedale, uno ha ferite potenzialmente mortali e l'altro ha ferite lievi. – aggiunge – L'autista del furgone, un uomo di 26 anni, è stato arrestato sulla scena con l'accusa di aver causato la morte per guida sotto effetto di sostanze".

L'episodio è avvenuto in prossimità della sede del King's College, una delle università più prestigiose della capitale britannica, e di Sommerset House.

Il vialone dello Strand è stato chiuso temporaneamente dall'angolo con Surrey Street fino al ponte di Waterloo per consentire alla polizia di fare i rilievi del caso, oltre che per far passare ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.

La zona è molto frequentata, anche da visitatori e turisti, e l'accaduto ha generato momenti di allarme e panico.