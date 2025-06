Killer irrompono alla festa di matrimonio e sparano: feriti 3 invitati, morta la sposa e un assalitore

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sparatoria durante un matrimonio con vittime tra gli aggressori armati e i partecipanti. La sposa è stata uccisa. Il tutto è accaduto poco lontano da Avignone, nel comune di Goult. Tre invitati sono rimasti feriti mentre uno dei 4 assalitori armati è deceduto. Intorno alle 4 del mattino tra sabato e domenica, un ragazzino di 13 anni e un altro invitato solo saliti a bordo di un'auto quando all'improvviso quattro individui a volto coperto sono arrivati e hanno sparato in direzione del veicolo.

In poco tempo la sparatoria si è allargata a tutti gli invitati e la sposa è stata uccisa. Uno dei 4 killer è deceduto raggiunto dai colpi sparati dagli amici della vittima mentre tentava la fuga a piedi. Secondo un'altra fonte, però, il killer sarebbe invece stato investito da un'auto nel caos generale.

Stando a quanto reso noto dalla gendarmeria di Marsiglia, alla base della sparatoria vi è un regolamento di conti, forse tra l'invitato salito sulla prima auto e i 4 aggressori. Poche ore prima, nello stesso dipartimento, un 20enne è stato ucciso in un'altra sparatoria. Le autorità non sono riuscite a stabilire un collegamento tra due eventi, ma le forze dell'ordine vogliono vederci chiaro nella vicenda che ha terrorizzato non solo le persone coinvolte, ma anche il locale che aveva organizzato la festa per le nozze.

Al momento dei fatti erano presenti ancora 28 invitati nella sala cerimonie dove si stavano tenendo i festeggiamenti. Le ricerche degli aggressori sono ancora in corso e sono condotte da un centinaio di gendarmi che hanno dispiegato per l'occasione un elicottero e due squadre cinofile. Coinvolti nelle indagini anche circa 30 investigatori che in questo momento stanno cercando di collegare i racconti degli invitati per chiarire la dinamica dei fatti e possibilmente risalire all'identità dei 4 uomini incappucciati.