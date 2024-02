Terremoto oggi a Parma, forte scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Calestano Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata intorno alle 13.06 nella zona di Parma, con epicentro a Calestano. La scossa, facente parte di uno sciame sismico, è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata oggi intorno alle 13.06 nella zona di Parma, con epicentro a Calestano. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Secondo quanto finora reso noto, la nuova scossa di terremoto fa parte di uno sciame sismico che in questi giorni ha già fatto tremare la zona del Parmense, in Emilia Romagna.

Stando a quanto reso noto, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Calestano. Nella zona è in corso uno sciame sismico con almeno un centinaio di scosse dall'altro ieri, ma al momento non si registrano fortunatamente danni a persone o cose.

Lo sciame sismico degli scorsi giorni aveva fatto registrare 71 scosse di terremoto nella zona del Parmense, tutte di magnitudo tra 2.0 e 3.3. Secondo gli esperti dell'Ingv, si tratterebbe di una sequenza destinata ad esaurirsi entro qualche giorno.

Questa mattina, invece, erano state registrate nuove scosse di terremoto intorno alle 11.55 nella zona di Perugia, in Umbria, con epicentro a Spoleto. La prima scossa di magnitudo 3.5 e la seconda di magnitudo 3.1.

Scossa sentita anche a Parma

La scossa di terremoto verificatasi a Calestano è stata avvertita anche a Parma città, pure ai piani bassi dei palazzi, la scossa di magnitudo 4.1 verificata in provincia, alle pendici dell'Appennino in Val Baganza da due giorni interessata da uno sciame sismico.

Nei comuni di Felino Marzolara e Calestano gente in strada per alcuni minuti, compresi gli occupanti di edifici pubblici. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Alert system attivato dal sindaco di Parma

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha attivato il sistema Alert System per la popolazione dopo lo sciame sismico che sta interessando la provincia. "Alle 13.06 – ha spiegato – è stata avvertita in città una scossa di 4.1 che non ha creato danni a cose o persone". "Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile".