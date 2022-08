Folla al funerale di Valentina Giunta, uccisa dal figlio 15enne: “Non siamo qui per dare giudizi” Folla commossa al funerale di Valentina Giunta, la 32enne uccisa la scorsa settimana a coltellate dal figlio 15enne a Catania. Il parroco durante l’omelia: “Non siamo qui per entrare nel giudizio ma per accompagnare l’anima di Valentina davanti a Dio”.

A cura di Ida Artiaco

"Non siamo qui per dare una spiegazione. Non siamo qui per entrare nel giudizio ma per accompagnare l’anima di Valentina davanti a Dio. Le parole dell’uomo non potranno mai dare conforto a chi ha perso una giovane vita ma è la parola di Dio che ci dà forza, vigore per riprenderci, per ripartire".

Sono queste le parole pronunciate oggi da Padre Alfio Carbonaro, parroco della piccola chiesa di Santa Croce, nel Villaggio Sant’Agata, a Catania, dove oggi pomeriggio si è tenuto il funerale di Valentina Giunta, la 32enne uccisa la scorsa settimana a coltellate dal figlio 15enne.

Una folla commossa ha partecipato alle esequie. Una foto di Valentina sorridente è rimasta sulla bara circondata dai fiori di familiari, amici e parenti, alcuni dei quali indossavano una maglietta bianca con una foto della ragazza e la scritta "Verità per Valentina".

Accanto alla chiesa c'era anche una ghirlanda degli zii e dei cugini con sotto un cartello con la scritta: "Valentina aveva un sogno… un futuro migliore per sé e i suoi figli… ma è stato strappato alla vita da un brutale femminicidio".

Valentina è stata uccisa dal figlio maggiore di 15 anni con una serie di coltellate al collo e alla schiena nella sua casa in zona Castello Ursino. Il ragazzo è stato arrestato. I rapporti tra i due erano logori da tempo e l’omicidio sarebbe maturato al culmine dell’ennesima lite. Il 15enne temeva infatti che la madre lo allontanasse dal padre, che si trova in carcere per furti d’auto e tentato omicidio e con il quale il minorenne aveva mantenuto uno stretto legame nonostante la reclusione. "Da anni viveva nel terrore", hanno detto i genitori della vittima, che lascia anche un altro figlio di 10 anni.