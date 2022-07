Valentina Giunta uccisa dal figlio 15enne perché voleva allontanarlo dal padre: “Lui è il mio leone” Valentina Giunta sarebbe stata uccisa dal figlio 15enne a Catania perché voleva allontanarlo dal padre, attualmente in carcere. È su questa ipotesi che stanno lavorando gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’omicidio consumatosi nel quartiere San Cristoforo. Il killer sui social scriveva: “Papà, ti amo. Sei il mio leone”.

A cura di Ida Artiaco

Voleva allontanarlo dal padre, affinché non seguisse le sue orme, minacciando addirittura un trasferimento. Sarebbe questo il motivo alla base della lite tra Valentina Giunta, 32 anni, e suo figlio 15enne, culminata con la morte di lei dopo che il ragazzo l'ha colpita con una serie di coltellate alla schiena e al collo.

Almeno è questa la ricostruzione su cui stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile che, per ordine della procura per i minorenni di Carla Santocono, hanno fermato il ragazzo a poco più di 36 ore dall'omicidio della madre grazie all'analisi del suo cellulare. A inchiodarlo, anche dei vestiti sporchi di sangue e qualche parziale ammissione, anche se l'arma del delitto ancora non è stata trovata.

Quando i soccorsi sono arrivati in casa della donna, nel quartiere popolare di San Cristoforo, a pochi passi dal centro di Catania, allertati dalla vittima, subito si è pensato ad una tragedia familiare. Valentina, per altro, col suo ex compagno e padre dei suoi figli non aveva un buon rapporto, l'aveva anche denunciato per maltrattamenti in passato.

Ma l'uomo si trova attualmente in carcere per furti d'auto e tentato omicidio, per questo i sospetti degli inquirenti si sono subito spostati sul ragazzo.

Il 15enne pare abbia una vera e propria ossessione nei confronti del padre. È quanto emerge dai suoi profili social. "Tanti auguri di buon compleanno papà, sei stato il papà migliore, ti amo tanto tanto anche se sei lontano da me ti penso sempre e con il cuore sono sempre vicino a te", scriveva il 15enne l’11 aprile scorso, il giorno del suo compleanno su Facebook.

E ancora: "Ti amo leone mio, a presto fuori. Ti amo amore mio, sei la mia forza, a presto fuori. Stringi i pugni che prima o poi arriverà anche il nostro momento", scriveva. L’unica figura femminile presente sulla pagina è la nonna paterna: "La donna della mia vita".

Al momento il killer minorenne è stato trasferito in un centro di prima accoglienza a Catania. Già oggi potrebbe comparire davanti al Gip per la convalida del fermo. Il fratello di 10 anni non era in casa quando si è consumata la tragedia.