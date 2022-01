Firenze: una strada sarà dedicata a David Sassoli, l’iniziativa del sindaco Nardella “Ho proposto di intitolare una strada a David Sassoli. Firenze, la sua città, vuole mantenere vivo il suo ricordo per sempre”, queste le parole via social del sindaco di Firenze Dario Nardella.

A cura di Biagio Chiariello

Firenze intitolerà una strada a David Sassoli. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella. La città "è davvero molto coinvolta" in questo lutto, "abbiamo ricevuto tanti messaggi di cordoglio dei fiorentini" che chiedono "di dedicargli una strada. Ho riflettuto con i miei collaboratori e porterò in giunta questa proposta", spiega intervenendo a "L'aria che tira", su la7. Nardella ha spiegato spiegato di aver raccolto così gli inviti in tal senso arrivati da più cittadini. Ora l'intenzione è quella di chiedere al prefetto l’autorizzazione, visto che si dovrebbe attendere dieci anni dalla morte per l’intitolazione di una via.

"Penso che sia doveroso e opportuno che Firenze, la sua città natale, dedichi a Sassoli una strada. Chiederò al prefetto di autorizzarci la deroga ai dieci anni" d'attesa dalla morte (come prevede la legge). "David era un amico e mi spiace tanto – ha spiegato Nardella -. Sono davvero molto addolorato per la sua prematura scomparsa. Amava moltissimo Firenze".

I funerali di David Sassoli

Grande emozione a Roma nella tarda mattinata di oggi 14 gennaio per il funerale di David Sassoli. Presenti le più alte cariche politiche e istituzionali italiane ed europee. "Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola, abbiamo camminato insieme fino a oggi e in questo tempo ti abbiamo sempre condiviso con gli altri. Due settimane fa avevi capito già tutto, mentre noi speravamo l'impossibile. te ne sei andato troppo presto", il ricordo di Alessandra Vittorini, per il marito scomparso prematuramente.