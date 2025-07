video suggerito

Forte temporale a Firenze, strade allagate e alberi caduti: “Massima attenzione vicino ai torrenti” La Protezione civile di Firenze ha lanciato un appello ai cittadini per non sostare vicino ai torrenti che con l’arrivo di acquazzoni potrebbero esondare. Fortunatamente al momento non si registrano feriti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo in Toscana. La Protezione civile di Firenze ha lanciato un appello ai cittadini per non sostare vicino ai torrenti che con l'arrivo di acquazzoni potrebbero esondare. Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile, informa dell'allerta meteo di codice giallo attualmente in corso per rischio drogeologico-idraulico – e quindi per forti temporali – in corso sulla Toscana fino a domani 7 luglio: i fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. Fratini invita alla massima attenzione anche la Città Metropolitana di Firenze: raccomanda di non sostarenelle aree vicine ai corsi d'acqua e a torrenti.

Un acquazzone a Firenze ha smorzato a metà giornata la cappa di caldo torrido: l'allerta durerà per i prossimi dieci giorni consecutivi. Non mancano i disagi: ci sono state cadute di alberi in strada e strade allagate. I vigili del fuoco segnalano in particolare una pianta caduta nel viale Fanti, zona stadio, su due vetture in sosta. In provincia, a Montespertoli un fulmine ha colpito un cipresso e l'ha spezzato in due. Anche in questo caso è in corso l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona ed evitare ulteriori rischi per la popolazione. Tante altre le chiamate per richieste di intervento ai vigili del fuoco. Fortunatamente al momento non si registrano feriti.

Minuti di forte temporali sono previsti anche sulla costa davanti alla Versilia, mentre altri perturbazioni sono in formazione tra la Corsica, Capraia e Elba. Temporali anche sull'Arcipelago tra le isole di Capraia e dell'Elba.