Oggi i funerali di David Sassoli a Roma: presenti anche Sergio Mattarella e Ursula Von der Leyen Saranno presenti le più alte cariche italiane ed europee ai funerali di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo deceduto la notte dell’11 gennaio.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno oggi, venerdì 14 gennaio, i funerali di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo deceduto la notte dell'11 gennaio a causa di una complicanza legata a una disfunzione del sistema immunitario. Le esequie si terranno alle 12 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, in piazza della Repubblica. Saranno presenti le più alte cariche dello Stato italiane ed europee per porgere l'ultimo saluto a Sassoli. Ai funerali parteciperanno ovviamente il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, mentre le istituzioni dell'Unione europea saranno rappresentate da Roberta Metsola, presidente ad interim del Parlamento europeo, Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. Presenti anche i leader dei gruppi politici e gli alti funzionari del Parlamento europeo. Diversi i cittadini ai margini della piazza, interdetta al pubblico.

David Sassoli: ieri la camera ardente in Campidoglio

Ieri, giovedì 13 gennaio, è stata allestita la camera ardente in Campidoglio. Parenti e amici, ma anche moltissimi esponenti del mondo della politica, sono andati a rendere omaggio al presidente del Parlamento europeo prima dell'ultimo saluto. Ad accogliere il feretro è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme alla sua famiglia. Tra i politici presenti, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario del Partito democratico Enrico Letta, l'europarlamentare Antonio Tajani e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

La morte di David Sassoli

David Sassoli era ricoverato dallo scorso 26 dicembre per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. I medici hanno tentato di tutto per curarlo, ma il giornalista e presidente del Parlamento europeo si è spento nella notte dell'11 gennaio all'una e quindici minuti, presso il Centro di Riferimento oncologico di Aviano in provincia di Pordenone.