Amici e avversari salutano David Sassoli: politici e cittadini comuni sfilano in Campidoglio Gli esponenti della politica da destra a sinistra hanno espresso il loro cordoglio con profonda stima nei confronti di Davis Sassoli. Oggi la camera ardente in Campidoglio.

A cura di Alessia Rabbai

La camera ardente di David Sassoli è stata allestita oggi, giovedì 13 gennaio al Campidoglio, dove parenti e amici, ma anche esponenti del mondo della politica da destra a sinistra, si sono recati raccogliendosi intorno alla basa del giornalista ed ex presidente del parlamento europeo. Ad accogliere il feretro è stato il sindaco Roberto Gualtieri, insieme alla moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. La sala è stata aperta all'ingresso al pubblico a partire alle 10.40. Tra i presenti il presidente del Consiglio Mario Draghi, Sergio Mattarella, il segretario del PD Enrico Letta, l'Europarlamentare Antonio Tajani e la leader di Fratrelli d'Italia Giorgia Meloni. Domani sono in programma i funerali di Stato, a partire dalle ore 12, che saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Piazza della Repubblica. Lunedì prossimo 17 gennaio è invece prevista una commemorazione a Strasburgo in suo onore.

"Sassoli ha interpretato la buona politica"

"David Sassoli ha interpretato la buona politica – dihciara letta – che oggi non se ne va con lui, ma ci il gran regalo di consegnarla a tutti noi. A ricordarlo con stima anche Tajani: "Il suo è stato sempre un sostegno prezioso, avevamo la stessa visione del ruolo del parlamento e dunque siamo sempre stati in perfetta sintonia e ci siamo difesi a vicenda nell'unica istituzione democratica dell'Unione Europea". "Sassoli era una persona che sapeva difendere con convinzione le sue idee, mai in maniera aggressiva – spiega Meloni – Aveva rispetto dell'avversario".

La morte di David Sassoli

David Sassoli, nato a Firenze, è morto all'età di sessantacinque anni nella notte di martedì 11 gennaionel Centro di riferimento oncologico di Aviano, dove si trovava ricoverato da Santo Stefano, come ha spiegato il suo portavoce. A risultargli fatale è stata una grave complicazna dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Al termine dei funerali la bara sarà trasferita nel cimitero di Sutri, dove il giornalista verrà sepolto, come da sua richiesta in quanto luogo al quale era molto legato.