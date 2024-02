Firenze, crollo in un supermercato Esselunga in costruzione: ci sono vittime e dispersi, tre estratti vivi Tragedia al supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti, a Firenze. Un primo parziale bilancio parla di tre morti, ma altre persone sono coinvolte. Tre operai sono stati estratti vivi e portati in ospedale. Sembra che una trave di cemento sia crollata sul solaio dove si trovavano alcuni lavoratori, travolgendoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia al supermercato Esselunga in costruzione a Firenze, in zona Novoli. Nell'incidente sarebbero morti tre operai, tre risultano dispersi e altre tre persone sono state estratte vive e poi portata all'ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in giallo secondo quanto appreso. Si tratta comunque di un bilancio provvisorio.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 9 di oggi, 16 febbraio, sembra che una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio abbia ceduto finendo dove si trovavano alcuni operai nel cantiere di Via Giovan Filippo Mariti, all'ex Panificio Militare, dove ora si sta costruendo un supermarket. In quel momento i lavoratori stavano montando dei prefabbricati.

Sul posto sono già intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia municipale e polizia.

Il boato a seguito del crollo è stato frastornante. I residenti lo descrivono come "una bomba". "Ero in casa, stavo facendo una doccia. Ho sentito questo rumore fortissimo e sono corso fuori a vedere. Si sentivano le grida degli operai che chiedevano aiuto" dice ai giornali locali. "Abbiamo sentito come una specie di terremoto. Poi sono arrivate le urla di aiuto. È stato orrendo" gli fa eco il titolare di un bar della zona. "Abbiamo sentito chiedere aiuto, voci disperate e confuse" dicono due addetti alla pulizia stradale.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani fa sapere sui social che nel crollo risulterebbero otto persone coinvolte. Successivamente il governatore toscano ha confermato la morte di alcune persone nel tragico incidente. "È stato un miracolo che nell'incidente la struttura non si sia riversata all'esterno, perché nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa", ha detto ancora Eugenio Giani, poi accorso sul posto dove è avvenuto il grave incidente.

Le persone coinvolte allo stato attuale delle cose sono otto. Si cercano ancora tre operai che non danno segnali e le speranze sono ridotte a lumicino. Altri tre operai sono stati estratti vigili e presenti e sono ricoverato in codice giallo. Più problematica è la situazione per altre due persone estratte, però presumibilmente sono in stato di fine vita" aggiunge il governatore.

Si sarebbe verificato un "importante crollo di uno dei piloni principali" nel cantiere del supermercato in costruzione, riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con squadre composte da personale ordinario e Usar light.

Carlo Calenda, leader di Azione, commenta: "A nome mio e di tutta Azione, esprimo profondo cordoglio per i tragici fatti di Firenze. Un ringraziamento a chi si sta adoperando in questi minuti per i soccorsi. Morire sul lavoro, nel 2024, in Italia, è semplicemente inaccettabile".

E anche il premier Giorgia Meloni è intervenuta con un commento: "A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia.

Sul posto anche i primi i sindacalisti della Cgil: “Ci siamo precipitati qui appena abbiamo saputo – spiega Marta Tamara Terzi della Fillea Cgil di Firenze – Sappiamo che là sotto ci sono ancora degli operai, sono sempre gli ultimi quelli che ci rimettono la vita”.