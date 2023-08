Firenze, cartelli sessisti alla festa in discoteca: “O me la dai o me la prendo” Il caso al Blanco Beach bar di Firenze. La scritta era su un cartello, e il locale ha affermato di essere estraneo alla vicenda: “Permetterlo è stata una leggerezza”.

A cura di Biagio Chiariello

Bufera per quanto accaduto a una festa in discoteca a Firenze. “O me la dai o me la prendo”. È uno uno dei cartelli apparsi durante un evento in programma al Blanco Beach bar, la cui foto è finita sui social, con conseguenti polemiche. A riportarlo è l'edizione fiorentina di Repubblica.

Si tratterebbe, spiega la direzione del locale notturno di alcuni gadget forniti da una società esterna per le serate ‘Aerofun’ in programma ogni venerdì sera fino a fine luglio. Cartelli colorati con sopra scritte diverse frasi. Su un altro, invece, in bella vista c’è la parola “Check-in”, con una freccia indirizzata verso il basso ventre

I vertici del Blanco Beach bar hanno subito preso le distanze e, attraverso una nota pubblicata sempre dal quotidiano, hanno espresso il proprio dispiacere per l’accaduto: “La direzione – si legge sempre sul quotidiano – è fortemente dispiaciuta per essere caduta nella leggerezza di permettere questo tipo di comportamento all’interno del proprio club”, sottolineando di aver “prontamente provveduto a rimuovere le foto che ritraevano quel gadget”.

La frase in “questione, O me la dai o me la prendo”, è diventata una sorta di tormentone dopo che un uomo di Bari, separato dalla sorella, l’aveva pronunciata intervistato da alcuni media locali. I due, che abitavano insieme, erano finiti infatti separati in due comunità diverse. E durante un momento di crisi, l’uomo l’aveva scandita di fronte ad un giornalista. “O me la dai o me la prendo”, appunto, in riferimento alla sorella. Frase che poi è diventata un meme virale, che però non nulla a che vedere con abusi o sessismo.