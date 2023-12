Firenze, anziano preso a calci e pugni in pieno centro perché non ha tenuto il cane legato Un uomo di 70 anni è stato scaraventato a terra e preso a calci e pugni da un giovane nel pieno centro di Firenze, a due passi da Santa Croce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

209 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un fermo immagine dell'aggressione da La Nazione

Preso a calci e pugni in una strada del centro di Firenze, a due passi da Santa Croce, uno dei luoghi più affollati di turisti cella città toscana. Protagonista un uomo di 70 anni che nel primo pomeriggio di mercoledì 27 dicembre è stato pestato a sangue nei pressi della sua abitazione. L'aggressione è stata immortalata in un video dai sistemi di sorveglianza della zona: nel filmato si può vedere l'anziano che alle 13 e 40 attraversa via de’ Bentaccordi dirigendosi verso Santa Croce, affollatissima di visitatori. Dopo soli pochi metri ad attenderlo trova un uomo che si scaglia contro di lui, lo insegue e lo scaraventa contro il muro.

L'anziano finisce a terra e viene riempito di calci sullo stomaco, lungo la schiena, poi in testa. Le sue urla richiamano l’attenzione di alcuni passanti che si avvicinano per aiutarlo, mettendo in fuga l'aggressore. Sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 70enne in ospedale. Le ragioni che hanno portato all'aggressione sono al momento ignote e saranno le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze, raccolte da La Nazione, alla vittima del pestaggio sarebbe stato intimato di tenere il cane legato.

Non è la prima volta che un anziano viene malmenato in una strada del centro di Firenze: lo scorso 7 ottobre ad esempio un episodio simile ha visto protagonista il 91enne Giampaolo Matteuzzi, vittima di una brutale aggressione mentre passeggiava in via degli Orti Oricellari, nelle vicinanze della stazione di Santa Maria Novella. L'uomo, ex campione italiano di staffetta, tra l’indifferenza di chi passava di lì, è stato preso a pugni e rapinato da un ragazzo di 25 anni poi arrestato dalla polizia.