Brutale aggressione in pieno giorno a Firenze: anziano picchiato, calci e pugni anche quando è a terra Un uomo è stato aggredito brutalmente nella zona di Santa Croce a Firenze. C'è un video che mostra quanto accaduto: la vittima colpita anche quando era ormai a terra. Indagano i carabinieri.

A cura di Susanna Picone

Un frame del video dell'aggressione pubblicato da La Nazione

C’è un video pubblicato oggi dal quotidiano La Nazione che mostra una brutale aggressione subita da un uomo in pieno giorno a Firenze.

La vittima è un uomo anziano – si tratterebbe di un pensionato settantenne – che è stato picchiato in una via vicino a piazza Santa Croce. Sono attualmente in corso accertamenti da parte dei carabinieri in merito all’aggressione, che sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 dicembre 2023.

Nelle immagini pubblicate online si vede l’uomo che cammina da solo in una strada nella zona di Santa Croce a Firenze: a un certo punto si gira e torna indietro camminando verso un altro uomo nel frattempo sopraggiunto.

È quest’ultimo che inizia a picchiare l’anziano: lo prende a pugni e a calci, lo scaraventa contro un muro, continua a colpirlo anche questo questo è ormai a terra, senza alcuna possibilità di difendersi. I colpi lo raggiungono anche all’altezza della testa.

E in seguito al pestaggio si vede l’aggressore che si allontana insieme a un'altra persona mentre la vittima resta stessa sull’asfalto. Dopo un po’ arrivano altre due persone – forse richiamate dalle urla della vittima – che soccorrono l’anziano a terra.

Poi sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il settantenne in ospedale. Al momento non risulterebbe ancora formalizzata alcuna denuncia su quanto accaduto, per questo i fatti sono ancora oggetto di ricostruzione e non compiutamente noti ai carabinieri.

Stando alle prime informazioni raccolte dal quotidiano, la violenza inaudita sarebbe però scattata dopo un rimprovero. In particolare l’anziano potrebbe essere stato picchiato dopo aver rimproverato una persona che non teneva il suo cane al guinzaglio.

I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto a Firenze.