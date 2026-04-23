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Firenze, turista si arrampica sulla fontana per toccare i genitali della statua di Nettuno: danni per 5 mila euro

Una turista 28enne ha scalato la fontana del Nettuno a Firenze per una sfida prematrimoniale, causando 5mila euro di danni. Denunciata per deturpamento.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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La fontana del Nettuno a Firenze
La fontana del Nettuno a Firenze

Una turista danese si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in piazza Signoria a Firenze, e nel farlo ha provocato danni alla statua per 5 mila euro. È il conto decisamente salato di una sfida prematrimoniale che la giovane avrebbe attuato per toccare le parti intime della statua di Nettuno, in una sorta di rituale di buon auspicio per le nozze.

La donna è stata individuata dalla polizia municipale che l'ha fatta subito uscire dalla fontana. Si è passato poi alla valutazione dei danni che pur essendo stati giudicati di lieve entità ammontano a migliaia di euro.

La sera di sabato 18 aprile, mentre era in compagnia di alcuni amici, la turista ha scavalcato l'inferriata e il bordo della vasca entrando nella fontana allo scopo di raggiungere la statua realizzata da Bartolomeo Ammannati nel Cinquecento. Per farlo ha camminnato sulle statue degli animali che circondano la composizione principale, sfregiandole.

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Sul posto, nei giorni successivi, sono intervenuti gli specialisti della Fabbrica di Palazzo Vecchio, i quali hanno svolto un sopralluogo per verificare le conseguenze materiali della bravata. Dalla verifica sono emersi "piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato la giovane, sia ad un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare".

La 28enne è stata denunciata per deturpamento di bene artistico-architettonico.

Non è la prima volta che turisti stranieri in Italia entrano nelle fontane o danneggiano beni del nostro patrimonio storico-culturale. L'anno scorso un gruppo di turisti fece il bagno nella fontana di Trevi a Roma. Mentre nel 2022, sempre a Roma, un ingegnere saudita scese i gradini della scalinata di Trinità dei Monti a bordo della sua Maserati, causando danni per circa 50 mila euro.

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