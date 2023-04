Scende la scalinata di piazza di Spagna con la Maserati: rischia fino a 5 anni di carcere L’episodio risale alla notte dell’11 maggio 2022, con le telecamere di sorveglianza di piazza di Spagna che registrarono le immagini di una Maserati che scendeva i gradini della scalinata di Trinità dei Monti.

A cura di Enrico Tata

Nella notte dell'11 maggio 2022 le telecamere di sorveglianza di piazza di Spagna registrarono le immagini di una Maserati che scendeva i gradini della scalinata di Trinità dei Monti. Il conducente, un ingegnere saudita di 38 anni, riuscì a fare marcia indietro e a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Fu preso al momento della consegna dell'auto a noleggio presso l'aeroporto di Milano-Malpensa con la collaborazione della Polizia di Frontiera, immediatamente allertata dalla polizia locale di Roma Capitale.

Lui si giustificò: "Ho seguito il navigatore"

Dopo poche ore di indagini, gli agenti del I Gruppo Trevi riuscirono a risalire ai dati del conducente e scoprirono che la Maserati era stata noleggiata a Milano. Fu facile, quindi, riuscire a rintracciare il responsabile.

Non è mai stato chiarito il motivo per cui l'uomo abbia tentato di scendere la scalinata con la macchina: "Ho seguito il navigatore", ha sempre affermato.

Provocò un danno da circa 50mila euro

L'ingegnere 38enne è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma e dovrà adesso affrontare un processo per distruzione e danneggiamento aggravato a beni culturali e paesaggistici. Stando ai rilievi degli esperti, l'auto provocò un danno alla famosa scalinata pari a circa 50mila euro. Stando a quanto si apprende, l'udienza è fissata per gennaio del 2025, con Roma Capitale che si è costituita parte civile nel procedimento e sarà rappresentata dall'avvocato Enrico Maggiore. La procura aveva chiuso le indagini sul caso lo scorso luglio e aveva chiesto l'avvio del processo con accuse che prevedono una pena massima di cinque anni di carcere.