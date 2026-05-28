Turista colpito da arresto cardiaco a piazza di Spagna: salvato dalla polizia locale

Un 62enne bulgaro si è accasciato a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti. Gli agenti hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo del 118.

Immagine di repertorio (iStock)

L’intervento di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è stato fondamentale nel salvare la vita di una persona, un turista bulgaro, colpito da un arresto cardiaco mentre passeggiava nei pressi di piazza di Spagna. Le manovre di rianimazione hanno permesso di guadagnare tempo fino all'arrivo dell'ambulanza.

Turista bulgaro colpito da infarto a piazza di Spagna

Come comunicato oggi dalla polizia locale, alcuni giorni fa gli agenti del I Gruppo Centro, nel corso del consueto servizio di vigilanza nell'area turistica del centro storico, si sono fermati su Rampa Mignanelli, una delle scalinate laterali rispetto a quella più celebre di Trinità dei Monti. Qui un uomo si era improvvisamente accasciato al suolo e aveva perso conoscenza. Il personale ha subito capito la gravità della situazione con il soggetto, poi identificato in un 62enne di nazionalità bulgara, che non respirava e senza attività cardiaca.

I sanitari intervenuti con il defibrillatore

Gli agenti hanno proceduto a praticare, con lucidità, prontezza e professionalità, le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono proseguite senza interruzione fino all’arrivo di un’ambulanza. A quel punto il personale sanitario ha predisposto l'apparecchiatura per la defibrillazione sul posto, mentre i caschi bianchi continuavano con il massaggio cardiaco.

L'uomo è rientrato in Bulgaria

Dopo che le sue condizioni sono state stabilizzate, è stato trasportato al Policlinico Umberto I. Qui il 62enne, poi risultato essere un deputato nel suo Paese, è stato sottoposto alle cure urgenti del caso e trattenuto in osservazione per qualche giorno fino a che non gli è stato dato l'ok per rientrare in Bulgaria per proseguire le terapie.