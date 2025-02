video suggerito

Gruppo di turisti prova a fare il bagno nella fontana di Trevi: due bloccati, uno ci riesce Il 30enne, un turista neozelandese residente a Londra, è stato multato per 500 euro, oltre a ricevere la misura di allontanamento, come previsto in questi casi.

A cura di Natascia Grbic

La scorsa notte gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bloccato un gruppo di turisti che stava per fare un bagno nella fontana di Trevi. Non è noto il motivo per cui i tre avessero deciso di entrare all'interno del monumento, che da tempo è attenzionato dalle forze dell'ordine affinché non si verifichino episodi di questo tipo. Fatto sta che i tre uomini hanno comunque provato a entrare all'interno della fontana: due non ci sono riusciti, mentre un terzo che è riuscito a bagnarsi parzialmente, è stato sanzionato con la multa da 500 euro di prassi in queste occasioni, oltre a essere colpito dalla misura dell’ordine di allontanamento, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

L'episodio è avvenuto la notte tra il 22 e il 23 febbraio. Gli agenti, che stavano svolgendo il consueto servizio di controllo vicino al monumento, hanno notato che i tre uomini stavano per entrare nella fontana. Si sono quindi avvicinati, e li hanno convinti a desistere dal loro intento. Con due di loro ci sono riusciti, mentre il terzo componente del gruppo, un turista neozelandese residente a Londra, è invece entrato nella fontana nonostante gli avvertimenti dei vigili urbani. È riuscito a bagnarsi parzialmente, e questa bravata gli è costata una salata multa da 500 euro, oltre alla misura di allontanamento prevista in questi casi.

Non è la prima volta che le persone, soprattutto turisti, provano a entrare all'interno della fontana. L'aumento però dei controlli nei pressi di questi monumenti ha fatto sì che episodi di questo tipo siano sempre più rari. In ogni caso, anche quando qualcuno riesce a sfuggire al blocco immediato delle forze dell'ordine, non riesce a sfuggire alla multa che, come visto, può raggiungere cifre molto alte.