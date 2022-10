Firenze, 24enne trovato morto con coltellata alla gola: accanto a lui un 27enne ferito in modo grave Il cadavere di un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato trovato a Firenze in via delle Gore, non lontano dall’ospedale di Careggi. Accanto a lui un connazionale 27enne ferito che ora si trova in prognosi riservata. Sarebbero rimasti coinvolti in una rissa.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato trovato morto nella notte tra sabato e domenica a Firenze in via delle Gore, non lontano dall’ospedale di Careggi.

Sarebbe stato ucciso, secondo una prima ricostruzione, con una coltellata alla gola e alla schiena.

Insieme a lui sull’asfalto anche un connazionale 27enne, ferito in modo grave con delle coltellate alla schiena che è stato portato d’urgenza al pronto soccorso ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Entrambi erano senza documenti.

Secondo le prime informazioni diffuse degli inquirenti, i due giovani, senza precedenti penali ma irregolari, sarebbero stati vittime di una rissa culminata con la morte del 24enne e il ferimento del 27enne.

La polizia, intervenuta per sedare la rissa intorno all'1:30 di questa notte, ha trovato i due nel parcheggio di Medicina Legale dell'ospedale in una pozza di sangue.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere c'era anche un gruppo di persone, sempre di origine magrebina, intenti nei primi soccorsi.

La polizia sta provando ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, sia attraverso il racconto dei testimoni che tramite l'analisi dei filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Allo stato attuale, è ancora ignoto anche il movente. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l'autopsia dalla Procura della Repubblica, che potrebbe far luce sugli ultimi attimi di vita della vittima.