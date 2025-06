video suggerito

Trovato ferito da un colpo di pistola alla testa nel casolare dei genitori, 17enne morto in ospedale È morto in ospedale dopo il ricovero nel Foggiano il 17enne trovato con una ferita di arma da fuoco alla testa in un casolare di Torremaggiore. L'ipotesi è che il ragazzo possa essersi tolto la vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio.

È deceduto morto il ragazzo di 17 anni di Torremaggiore, nel Foggiano, trovato ferito da un colpo di pistola in un casolare di campagna nella serata di martedì. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia.

I parenti avevano lanciato l'allarme 4 giorni fa non riuscendo ad avere sue notizie. Le ricerche avevano portato alla scoperta del 17enne riverso senza sensi nel casolare di campagna di proprietà della famiglia della vittima. A trovarlo, un'amica che ha poi avvisato i genitori. Il 17enne era solito frequentare quel luogo con gli amici, ma non è chiaro se il giovane avesse raggiunto il casolare con qualcuno prima di morire.

A poca distanza dal luogo del ritrovamento del cadavere è stata rinvenuta anche una pistola di piccolo calibro che, secondo chi indaga, potrebbe aver fatto esplodere il proiettile che ha ucciso il 17enne. Non è stato invece ancora recuperato il cellulare dell'adolescente, ritenuto importante per ricostruire la vicenda. La Procura di Foggia non si sta precludendo alcuna pista e indaga a 360 gradi.

Gli inquirenti non hanno per ora escluso alcuna ipotesi investigativa, in attesa di ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita del 17enne. Secondo gli investigatori però, il 17enne potrebbe aver compiuto un gesto estremo, anche se resterebbe da capire dove il ragazzino possa essersi procurato l'arma da fuoco.

Per ricostruire la dinamica saranno necessari ulteriori accertamenti: le verifiche sono appena iniziate per le forze dell'ordine chiamate sul posto e impegnate per lungo tempo tra rilievi e raccolta di testimonianze da parte di familiari del ragazzo e amici. Il luogo del ritrovamento del corpo, infatti, sarebbe stato uno dei preferiti del 17enne per trascorrere il tempo insieme alla sua comitiva.