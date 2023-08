Finanzieri morti sul Margart, oggi i funerali di Lorenzo e Giulio: “Esempi di generosità e altruismo” Si sono svolti oggi a Tarvisio i funerali di Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, i due finanzieri del Soccorso alpino Guardia di finanza (Sagf), morti il 16 agosto durante una esercitazione sul Mangart. Presente alle esequie anche il ministro Giorgetti: “Le istituzioni per voi ci saranno sempre”.

A cura di Ida Artiaco

Grande commozione oggi ai funerali di Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, i due finanzieri del Soccorso alpino Guardia di finanza (Sagf), in servizio alla caserma del capoluogo della Valcanale, che facevano parte anche della stazione di Cave del Predil del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

I due sono morti a soli 28 e 30 anni lo scorso 16 agosto durante un addestramento nel cuore delle Alpi Giulie occidentali, sul monte Mangart, una montagna che conoscevano bene, al confine tra Italia e Slovenia. Stavano risalendo la via Piussi, un sesto grado che percorre il verticale pilastro nord lungo una traccia ad alta difficoltà.

La funzione religiosa di oggi si è svolta nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Tarvisio, alla presenza di centinaia di persone e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Silvi Marina (Teramo) e di Montereale Valcellina (Pordenone), di cui sono originarie le due vittime e dove domani sono in programma le cerimonie per le comunità locali.

"Giulio Alberto e Lorenzo hanno rappresentato uno straordinario esempio di generosità e altruismo, come dimostra anche la loro tragica fine, mentre si stavano esercitando per essere pronti a portare soccorso in caso di necessità", ha detto il sacerdote officiante nell'omelia.

Presente alla cerimonia è stato anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha voluto rivolgere "un pensiero speciale alle mamme di questi due ragazzi, per la sofferenza immensa che stanno vivendo. E a tutta la famiglia: non siete soli in questi momenti e non lo sarete in futuro, perchè le istituzioni per voi ci saranno sempre".

Il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, parlando anche a nome dei colleghi di Silvi Marina e Montereale Valcellina, si è soffermato sull'"immenso dolore che ha pesantemente colpito le nostre tre comunità. Il 16 agosto del 2023 resterà un giorno indelebile nella memoria di tutti noi. Sarà un ricordo lacerante, tra i più tragici che la nostra gente abbia vissuto in epoca recente. Hanno rappresentato un esempio di impegno quotidiano. Il sorriso di Giulio Alberto e Lorenzo resterà nei nostri cuori, il loro fulgido esempio sarà un riferimento per i giovani", ha concluso.

Il funerale si è concluso con la preghiera del finanziere, le note del Silenzio eseguito con la tromba e un lungo applauso che ha accompagnato i feretri, sempre avvolti dal tricolore, fuori dalla chiesa.