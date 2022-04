Ferrara, auto esce fuori strada: Marco, promessa del basket, muore a 15 anni, feriti i genitori Marco Lelli Ricci, 15 anni, era una promessa del basket: è morto in un incidente stradale in via Nuova a Pilastrello, nel Centese, in provincia di Ferrara.

A cura di Susanna Picone

La giovane vittima in una foto con la maglia della Virtus

Si chiamava Marco Lelli Ricci e aveva 15 anni la vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 aprile, poco dopo le 21 in via Nuova a Pilastrello, nel Centese, in provincia di Ferrara. Per l’adolescente di Granarolo dell’Emilia non c’è stato nulla da fare: viaggiava insieme ai suoi genitori di 55 e 54 anni, che sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era uno dei genitori di Marco: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cento, il veicolo sarebbe finito fuori strada in un tratto in cui sono in corso dei lavori.

Il ragazzo, è quanto emerso dopo lo schianto, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Per estrarre il corpo, purtroppo senza vita, è stato necessario un lungo lavoro dei soccorritori e i vigili del fuoco intervenuti sul posto con vari mezzi. I genitori del giovane invece sono stati trasportati entrambi in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna: le loro condizioni di salute sarebbero gravi.

Marco Lelli Ricci viveva insieme ai genitori a Granarolo dell’Emilia. Appassionato di sport, giocava a pallacanestro, in passato nella Virtus under 15 e ora nel Granarolo Basket Village. Nel giro di qualche ora dall’incidente la notizia si è diffusa negli ambianti sportivi del basket locale. Stando alle prime informazioni, ieri sera la famiglia stava tornando a casa dopo essere stata a far visita a dei parenti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi e che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause.