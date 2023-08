Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 25 agosto 2023: numeri vincenti e quote SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni in diretta su Fanpage.it dalle ore 20 con i numeri vincenti e le quote. Il jackpot del concorso numero 109 arriva a quota 45 milioni di euro destinati al possessore della sestina vincente.

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 25 agosto 2023, in diretta su Fanpage.it dalle ore 20. Per seguire le estrazioni con le quote e i numeri vincenti aggiorna questa pagina: il fortunato possessore della sestina vincente si aggiudicherà un jackpot di 45 milioni di euro.

Il numero del concorso dell'estrazione aggiuntiva a sostegno dell'Emilia Romagna di oggi è il numero 109/23: si inizia con le estrazioni del Lotto e si prosegue con i sei numeri del SuperEnalotto, con il 10eLotto e con i simboli del Simbolotto.

Le vincite e le quote di oggi saranno disponibili sul sito ufficiale del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto oggi venerdì 25 agosto 2023, numeri e combinazione vincente

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 25 agosto 2023, mette in palio per il fortunato vincitore un montepremi pari a 45 milioni di euro. Il concorso di questa sera è il numero 109/23: nessun 6 è stato centrato nell'estrazione di giovedì, mentre è stato vinto un 5+1 dal valore di 560.317,76 euro. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto è possibile verificare la schedina vincente, i premi e i risultati del concorso Winbox.

Estrazione Lotto oggi venerdì 25 agosto 2023, i numeri estratti

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 25 agosto, è la terza di questa settimana. Come sempre, sarà possibile seguire le estrazioni in diretta sul canale Youtube del Gioco del Lotto. In seguito sarà possibile verificare i numeri della schedina vincente su Lottomatica che, su incarico dell'Adm, pubblicherà i risultati dell'estrazione di oggi e i simboli del Simbolotto. Per consultare l'archivio delle estrazioni del Lotto clicca qui.

I numero del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto del 25 agosto 2023

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di venerdì 25 agosto 2023

Ecco le vincite e le quote delle estrazioni del SuperEnalotto di venerdì 25 agosto 2023, pubblicate sul sito ufficiale di Sisal:

