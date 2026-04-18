Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Sono state effettuate le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: i numeri vincenti sono stati estratti in diretta con vincite e quote delle estrazioni di oggi. Nessun 6 o 5+1 estratto per il jackpot da 151,7 milioni di euro per la sestina fortunata.

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SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 18 aprile 2026: i numeri vincenti sono stati estratti in diretta su Fanpage.it dalle ore 20 di questa sera. In tempo reale su questa pagina vincite, quote e risultati delle ultime estrazioni: al SuperEnalotto è record per il jackpot, che questa sera era arrivato a 151,7 milioni di euro per la sestina fortunata. Nessun 6 o 5+1: in 15 hanno centrato il 5 da 14mila euro. Tarda ancora ad arrivare il 6 milionario: l'ultima vincita risale ormai allo scorso maggio a Desenzano del Garda. La diretta è iniziata alle ore 20:00 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale insieme ai simboli del Simbolotto. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: i concorsi vengono effettuati ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 18 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 42 – 44 – 87 – 52 – 39

Cagliari: 20 – 58 – 64 – 90 – 31

Firenze: 37 – 23 – 45 – 36 – 62

Genova: 34 – 11 – 75 – 81 – 10

Milano: 46 – 44 – 71 – 59 – 85

Napoli: 69 – 24 – 75 – 86 – 20

Palermo: 85 – 60 – 81 – 28 – 9

Roma: 56 – 71 – 6 – 31 – 49

Torino: 5 – 15 – 32 – 31 – 82

Venezia: 1 – 32 – 27 – 12 – 50

Nazionale: 59 – 6 – 77 – 9 – 18

I simboli del Simbolotto di sabato 18 aprile 2026 associati al Gioco del Lotto

34 TESTA

30 CACIO

4 MAIALE

45 RONDINE

23 AMO

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 18 aprile 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 22 – 33 – 11 – 68 – 28 – 77

Numero Jolly: 9

Numero Superstar: 70

Jackpot: 151.700.000€

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 18 aprile 2026

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 5 – 11 – 15 – 20 – 23 – 24 – 32 – 34 – 37 – 42 – 44 – 46 – 56 – 58 – 60 – 69 – 71 – 85 – 87

Il numero Oro è 42

Il Doppio Oro è 42, 44

Numeri extra: 6-12-27-28-31-36-39-45-52-59-64-75-81-86-90

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 15 vincono 14.073,27 euro

Punti 4: 1.201 vincono 178,67 euro

Punti 3: 32.579 vincono 19,85 euro

Punti 2: 32.579 vincono 5,00 euro

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: 7 vincono 17.867,00 euro

3 Stella: 130 vincono 1.985,00 euro

2 Stella: 2.002 vincono 100 euro

1 Stella: 12.343 vincono 10 euro

0 Stella: 25.575 vincono 5 euro

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