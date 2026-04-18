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Lotto e SuperEnalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Sono state effettuate le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: i numeri vincenti sono stati estratti in diretta con vincite e quote delle estrazioni di oggi. Nessun 6 o 5+1 estratto per il jackpot da 151,7 milioni di euro per la sestina fortunata.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 18 aprile 2026: i numeri vincenti sono stati estratti in diretta su Fanpage.it dalle ore 20 di questa sera. In tempo reale su questa pagina vincite, quote e risultati delle ultime estrazioni: al SuperEnalotto è record per il jackpot, che questa sera era arrivato a 151,7 milioni di euro per la sestina fortunata. Nessun 6 o 5+1: in 15 hanno centrato il 5 da 14mila euro. Tarda ancora ad arrivare il 6 milionario: l'ultima vincita risale ormai allo scorso maggio a Desenzano del Garda. La diretta è iniziata alle ore 20:00 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale insieme ai simboli del Simbolotto. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: i concorsi vengono effettuati ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 18 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 42 – 44 – 87 – 52 – 39
  • Cagliari: 20 – 58 – 64 – 90 – 31
  • Firenze: 37 – 23 – 45 – 36 – 62
  • Genova: 34 – 11 – 75 – 81 – 10
  • Milano: 46 – 44 – 71 – 59 – 85
  • Napoli: 69 – 24 – 75 – 86 – 20
  • Palermo: 85 – 60 – 81 – 28 – 9
  • Roma: 56 – 71 – 6 – 31 – 49
  • Torino: 5 – 15 – 32 – 31 – 82
  • Venezia: 1 – 32 – 27 – 12 – 50
  • Nazionale: 59 – 6 – 77 – 9 – 18
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I simboli del Simbolotto di sabato 18 aprile 2026 associati al Gioco del Lotto

  • 34 TESTA
  • 30 CACIO
  • 4 MAIALE
  • 45 RONDINE
  • 23 AMO

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 18 aprile 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 22 – 33 – 11 – 68 – 28 – 77
  • Numero Jolly: 9
  • Numero Superstar: 70
  • Jackpot: 151.700.000€
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 18 aprile 2026

  • I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 5 – 11 – 15 – 20 – 23 – 24 – 32 – 34 – 37 – 42 – 44 – 46 – 56 – 58 – 60 – 69 – 71 – 85 – 87
  • Il numero Oro è 42
  • Il Doppio Oro è 42, 44
  • Numeri extra: 6-12-27-28-31-36-39-45-52-59-64-75-81-86-90
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Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 15 vincono 14.073,27 euro
  • Punti 4: 1.201 vincono 178,67 euro
  • Punti 3: 32.579 vincono 19,85 euro
  • Punti 2: 32.579 vincono 5,00 euro

Quote Superstar:

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  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 7 vincono 17.867,00 euro
  • 3 Stella: 130 vincono 1.985,00 euro
  • 2 Stella: 2.002 vincono 100 euro
  • 1 Stella: 12.343 vincono 10 euro
  • 0 Stella: 25.575 vincono 5 euro

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