Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 14 luglio 2023, numeri vincenti e quote Le estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 luglio 2023: in diretta su Fanpage.it i numeri vincenti con le quote e le vincite dalle 20:00. 25,8 milioni di euro il jackpot in palio per il SuperEnalotto per l’estrazione aggiuntiva di questa sera a sostegno dell’Emilia Romagna.

A cura di Redazione

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 14 luglio 2023 su Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 14 luglio 2023 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20.00: aggiorna questa pagina per conoscere i numeri estratti, le vincite e le quote in tempo reale. Continua a salire il jackpot del SuperEnalotto che per l’estrazione di questa sera vale 25,8 milioni di euro.

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 14 luglio 2023, è il numero 85/23 e mette in palio un montepremi di 25,8 milioni di euro per il giocatore che indovina la sestina vincente: si tratta della seconda estrazione aggiuntiva a sostegno dell’Emilia Romagna. Nessun 6 o 5+1 centrati nell’ultima estrazione ma un fortunato giocatore ha indovinato il 5, vincendo un premio di 191 mila euro. Saranno estratti per primi i 6 numeri vincenti per il SuperEnalotto, a seguire i numeri del Lotto, il 10eLotto e in ultimo i simboli fortunati del Simbolotto.

Alla fine dell’estrazione sarà possibile conoscere le quote e le vincite del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto che saranno rese note da Sisal e Lottomatica.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto venerdì 7 luglio 2023, numeri vincenti e quote

Estrazione SuperEnalotto oggi venerdì 14 luglio 2023, i numeri vincenti

Con il concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 14 luglio 2023, continuano le estrazioni le estrazioni aggiuntive a supporto dell’Emilia Romagna. Il montepremi in palio sale a 25,8 milioni di euro per il giocatore che riesce a indovinare la combinazione vincente. Nell’ultimo concorso di ieri, non è stato indovinato né il 6 né il 5+1 con un solo fortunato giocatore che si è aggiudicato un premio di 191 mila euro centrando il 5.

Come sempre, sul sito ufficiale del SuperEnalotto è possibile verificare le vincite e i premi Winbox in contemporanea ai risultati dell'ultima estrazione.

Estrazione Lotto oggi venerdì 14 luglio 2023, i risultati

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L’estrazione del Lotto di oggi venerdì 14 luglio 2023 è la terza della settimana e si tratta dell’estrazione aggiuntiva a sostegno dell’Emilia Romana della lotteria più antica d’Italia. Sarà Lottomatica, che gestisce il concorso per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rendere noti a partire dalle 20.00 i numeri estratti sulle 11 ruote del Lotto e i simboli del Simbolotto. Sul sito ufficiale sarà possibile anche verificare la propria schedina insieme alle quote e alle vincite. Qui disponibile l’archivio delle estrazioni del Lotto.

I numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati all’estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di venerdì 14 luglio 2023

Di seguito le quote e le vincite del SuperEnalotto di oggi venerdì 14 luglio 2023, pubblicate sul sito ufficiale di Sisal: