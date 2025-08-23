Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 23 agosto 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 23 agosto 2025: in diretta i numeri vincenti delle estrazioni questa sera dalle 20:00 su Fanpage.it. Vincite, quote e risultati minuto per minuto: al SuperEnalotto il jackpot sale a 45,5 milioni di euro.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025
Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta per l'estrazione di sabato 23 agosto 2025: in tempo reale estratti i numeri vincenti di oggi dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri vincite, quote e risultati: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 45,5 milioni di euro per la sestina vincente.

Partono dalle ore 20:00 le estrazioni dei numeri vincenti su tutte le ruote del Gioco del Lotto, poi la combinazione vincente al 10eLotto serale e i numeri fortunati al SuperEnalotto. In aggiornamento anche tutti i simboli del Simbolotto di oggi. È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 45,5 milioni di euro: si può giocare fino alle ore 19:30. Vincite, quote e risultati disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 23 agosto 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 23 agosto 2025:

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 22 agosto 2025: numeri vincenti e quote, nessun 6, vinti 183mila euro
  • Bari: 67 – 5 – 41 – 45 – 12
  • Cagliari: 29 – 78 – 54 – 88 – 28
  • Firenze: 57 – 58 – 15 – 45 – 44
  • Genova: 53 – 33 – 89 – 34 – 77
  • Milano: 9 – 31 – 36 – 3 – 21
  • Napoli: 82 – 35 – 45 – 6 – 65
  • Palermo: 25 – 40 – 82 – 48 – 62
  • Roma: 21 – 24 – 74 – 52 – 9
  • Torino: 28 – 78 – 50 – 90 – 84
  • Venezia: 38 – 87 – 3 – 25 – 41
  • Nazionale: 56 – 9 – 42 – 57 – 33

Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Immagine

Estrazione SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, sabato 23 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 80 – 5 – 47 – 29 – 40 – 52
Numero Jolly: 4
Numero Superstar: 61
Jackpot: 45.500.000€

Immagine

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 23 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi: 5 – 9 – 21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 31 – 33 – 35 – 38 – 40 – 41 – 53 – 57 – 58 – 67 – 78 – 82 – 87

Il numero Oro: 67
Il Doppio Oro: 67, 5
Numeri extra:

Immagine

I simboli del Simbolotto di sabato 23 agosto 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 23 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:

41 – Buffone
44 – Prigione
4 – Maiale
7 – Vaso
21 – Lupo

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Pubblicate da Sisal dopo le 20 vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 23 agosto 2025 con i risultati delle ultime estrazioni:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 73 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 82 estrazioni
  • 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 151 volte consecutive
  • 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 95 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 124 estrazioni
  • 49 – Napoli: manca da 53 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 63 concorsi
  • 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 87 volte consecutive
  • 37– Torino: assente da 53 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 98 volte consecutive
  • 21 – Nazionale: manca da 91 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi era Tina Sgarbini, la donna trovata morta in casa a Salerno: ricercato l'ex compagno
Il corpo trovato questa mattina in casa
Ipotesi femminicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views