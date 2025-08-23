Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 23 agosto 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta per l'estrazione di sabato 23 agosto 2025: in tempo reale estratti i numeri vincenti di oggi dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri vincite, quote e risultati: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 45,5 milioni di euro per la sestina vincente.
Partono dalle ore 20:00 le estrazioni dei numeri vincenti su tutte le ruote del Gioco del Lotto, poi la combinazione vincente al 10eLotto serale e i numeri fortunati al SuperEnalotto. In aggiornamento anche tutti i simboli del Simbolotto di oggi. È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 45,5 milioni di euro: si può giocare fino alle ore 19:30. Vincite, quote e risultati disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.
Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 23 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 23 agosto 2025:
- Bari: 67 – 5 – 41 – 45 – 12
- Cagliari: 29 – 78 – 54 – 88 – 28
- Firenze: 57 – 58 – 15 – 45 – 44
- Genova: 53 – 33 – 89 – 34 – 77
- Milano: 9 – 31 – 36 – 3 – 21
- Napoli: 82 – 35 – 45 – 6 – 65
- Palermo: 25 – 40 – 82 – 48 – 62
- Roma: 21 – 24 – 74 – 52 – 9
- Torino: 28 – 78 – 50 – 90 – 84
- Venezia: 38 – 87 – 3 – 25 – 41
- Nazionale: 56 – 9 – 42 – 57 – 33
Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, sabato 23 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 80 – 5 – 47 – 29 – 40 – 52
Numero Jolly: 4
Numero Superstar: 61
Jackpot: 45.500.000€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 23 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi: 5 – 9 – 21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 31 – 33 – 35 – 38 – 40 – 41 – 53 – 57 – 58 – 67 – 78 – 82 – 87
Il numero Oro: 67
Il Doppio Oro: 67, 5
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di sabato 23 agosto 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 23 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:
41 – Buffone
44 – Prigione
4 – Maiale
7 – Vaso
21 – Lupo
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni
Pubblicate da Sisal dopo le 20 vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 23 agosto 2025 con i risultati delle ultime estrazioni:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 73 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 82 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 151 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 95 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 124 estrazioni
- 49 – Napoli: manca da 53 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 63 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 87 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 53 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 98 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 91 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.