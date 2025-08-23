Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 23 agosto 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 23 agosto 2025: in diretta i numeri vincenti delle estrazioni questa sera dalle 20:00 su Fanpage.it. Vincite, quote e risultati minuto per minuto: al SuperEnalotto il jackpot sale a 45,5 milioni di euro.

Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta per l'estrazione di sabato 23 agosto 2025: in tempo reale estratti i numeri vincenti di oggi dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri vincite, quote e risultati: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 45,5 milioni di euro per la sestina vincente.

Partono dalle ore 20:00 le estrazioni dei numeri vincenti su tutte le ruote del Gioco del Lotto, poi la combinazione vincente al 10eLotto serale e i numeri fortunati al SuperEnalotto. In aggiornamento anche tutti i simboli del Simbolotto di oggi. È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 45,5 milioni di euro: si può giocare fino alle ore 19:30. Vincite, quote e risultati disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 23 agosto 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 23 agosto 2025:

Bari: 67 – 5 – 41 – 45 – 12

Cagliari: 29 – 78 – 54 – 88 – 28

Firenze: 57 – 58 – 15 – 45 – 44

Genova: 53 – 33 – 89 – 34 – 77

Milano: 9 – 31 – 36 – 3 – 21

Napoli: 82 – 35 – 45 – 6 – 65

Palermo: 25 – 40 – 82 – 48 – 62

Roma: 21 – 24 – 74 – 52 – 9

Torino: 28 – 78 – 50 – 90 – 84

Venezia: 38 – 87 – 3 – 25 – 41

Nazionale: 56 – 9 – 42 – 57 – 33

Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, sabato 23 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 80 – 5 – 47 – 29 – 40 – 52

Numero Jolly: 4

Numero Superstar: 61

Jackpot: 45.500.000€

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 23 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi: 5 – 9 – 21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 31 – 33 – 35 – 38 – 40 – 41 – 53 – 57 – 58 – 67 – 78 – 82 – 87

Il numero Oro: 67

Il Doppio Oro: 67, 5

Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 23 agosto 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 23 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:

41 – Buffone

44 – Prigione

4 – Maiale

7 – Vaso

21 – Lupo

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Pubblicate da Sisal dopo le 20 vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 23 agosto 2025 con i risultati delle ultime estrazioni:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 73 concorsi

42 – Cagliari: manca da 82 estrazioni

26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 151 volte consecutive

15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 95 concorsi

74 – Milano: non pervenuto da 124 estrazioni

49 – Napoli: manca da 53 estrazioni

59 – Palermo: non è stato estratto per 63 concorsi

87 – Roma: non è stato sorteggiato per 87 volte consecutive

37 – Torino: assente da 53 estrazioni

89 – Venezia: non è stato estratto per 98 volte consecutive

21 – Nazionale: manca da 91 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

