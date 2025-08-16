Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 16 agosto 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 16 agosto 2025: le estrazioni in diretta dalle 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati delle ultime estrazioni con vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto in palio 38,6 milioni di euro per la sestina vincente.
L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi è la numero 130/25 e si tratta del recupero del concorso di Ferragosto, che non è stato effettuato in concomitanza della festività. Ancora caccia al jackpot del SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 38,6 milioni di euro per la sestina fortunata. Dalle 20:00 estratti tutti i numeri sulle ruote del gioco del Lotto, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la combinazione al SuperEnalotto.
Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 16 agosto 2025
L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 16 agosto 2025 è il concorso di recupero dello scorso venerdì: in diretta minuto per minuto tutti i numeri sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. I risultati dell'ultima estrazione per ambo, terno, quaterna e cinquina saranno disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratto stasera anche il numero oro del gioco del Lotto, che è sempre nella stessa posizione e corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti al SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025 sono estratti in diretta dalle ore 20:00: il jackpot in palio questa sera sale a 38,6 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti dalle 20:00 anche i numeri Jolly e SuperStar: la verifica delle vincite e dei premi Winbox sarà disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto al termine dei concorsi di oggi.
La combinazione fortunata del 10eLotto serale
Dopo le 20:00 estratta in diretta anche la combinazione vincente al 10eLotto serale di sabato 16 agosto 2025 insieme ai numeri oro, doppio oro e extra:
I simboli del Simbolotto di sabato 16 agosto 2025
I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 16 agosto 2025 saranno estratti a partire dalle ore 20:00 su questa pagina:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025 sono disponibili sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 67 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 76 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 145 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 118 estrazioni
- 54 – Napoli: manca da 48 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 57 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 47 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 85 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.