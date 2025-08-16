Attualità
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 16 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 16 agosto 2025 per l’estrazione di recupero dopo Ferragosto: in diretta dalle 20:00 risultati, numeri vincenti e quote in tempo reale su Fanpage.it. Caccia al jackpot al SuperEnalotto, che oggi vale 38,6 milioni di euro.
A cura di Redazione
I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 16 agosto 2025: le estrazioni in diretta dalle 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati delle ultime estrazioni con vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto in palio 38,6 milioni di euro per la sestina vincente.

L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi è la numero 130/25 e si tratta del recupero del concorso di Ferragosto, che non è stato effettuato in concomitanza della festività. Ancora caccia al jackpot del SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 38,6 milioni di euro per la sestina fortunata. Dalle 20:00 estratti tutti i numeri sulle ruote del gioco del Lotto, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la combinazione al SuperEnalotto.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 16 agosto 2025

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 16 agosto 2025 è il concorso di recupero dello scorso venerdì: in diretta minuto per minuto tutti i numeri sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. I risultati dell'ultima estrazione per ambo, terno, quaterna e cinquina saranno disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratto stasera anche il numero oro del gioco del Lotto, che è sempre nella stessa posizione e corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 18-24 agosto 2025: Pesci e Cancro inguaribili romantici

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti al SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025 sono estratti in diretta dalle ore 20:00: il jackpot in palio questa sera sale a 38,6 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti dalle 20:00 anche i numeri Jolly e SuperStar: la verifica delle vincite e dei premi Winbox sarà disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto al termine dei concorsi di oggi.

La combinazione fortunata del 10eLotto serale

Dopo le 20:00 estratta in diretta anche la combinazione vincente al 10eLotto serale di sabato 16 agosto 2025 insieme ai numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 16 agosto 2025

I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 16 agosto 2025 saranno estratti a partire dalle ore 20:00 su questa pagina:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025 sono disponibili sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 67 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 76 estrazioni
  • 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 145 volte consecutive
  • 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 118 estrazioni
  • 54 – Napoli: manca da 48 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 57 concorsi
  • 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive
  • 37– Torino: assente da 47 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive
  • 21 – Nazionale: manca da 85 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

