Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 13 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 13 gennaio 2026: le estrazioni delle tre lotterie riprendono normalmente dopo le modifiche natalizie. In diretta dalle 20:00 numeri vincenti, quote e risultati di questa sera: al SuperEnalotto supera i 105 milioni di euro.
A cura di Redazione
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 13 gennaio 2026 in diretta minuto per minuto su Fanpage.it. A partire dalle 20 verranno estratti i numeri vincenti del Lotto con la combinazione del Superenalotto e i numeri del 10eLotto serale: aggiorna questa pagina per seguire i concorsi in tempo reale. Continua la caccia al jackpot milionario, che sfonda il tetto dei 105 milioni di euro dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda.

Estrazione Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote martedì 13 gennaio

I numeri vincenti del Lotto di oggi, martedì 13 gennaio 2026 su tutte le ruote: a partire dalle 20:00 le estrazioni di questa sera con i risultati in tempo reale. Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite: il numero più ritardatario del Lotto è il 42 sulla ruota di Firenze, che non viene estratto da 15o concorsi.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni sul canale ufficiale Youtube.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 13 gennaio

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, martedì 13 gennaio 2026 è la seconda di questa settimana: il jackpot continua a salire e per questa sera saranno messi in palio 105,1 milioni di euro per la sestina vincente. I risultati dell'ultima estrazione con i numeri Jolly e Superstar, insieme alla verifica delle vincite e dei premi Winbox è disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 13 gennaio: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera, martedì 13 gennaio 2026, verranno comunicati dopo le 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito estratti anche i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 13 gennaio 2026, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi con i risultati dell'ultima estrazione di martedì 13 gennaio 2026 sul sito ufficiale di Sisal:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 119 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 93 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 150 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 80 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 82 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 67 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi
  • 26 – Roma: non è stato sorteggiato per 75 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 101 estrazioni
  • 83 – Venezia: non è stato estratto per 71 volte consecutive
  • 6 – Nazionale: manca da 93 concorsi

