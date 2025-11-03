Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 3 novembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di lunedì 3 novembre 2025: i numeri vincenti delle estrazioni di questa sera partono alle ore 20:00 con vincite e quote in aggiornamento. Stasera si recupera l’estrazione di sabato slittata per Ognissanti: il jackpot al SuperEnalotto sale a 72,5 milioni di euro.
A cura di Redazione
L'estrazione del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di lunedì 3 novembre 2025 partirà dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti estratti in tempo reale su Fanpage.it. Aggiornando questa pagina sarà possibile consultare minuto per minuto le estrazioni di oggi: al SuperEnalotto un jackpot pari a 72,5 milioni di euro. Continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda.

Ricordiamo che le estrazioni di oggi riguardano i concorsi numero 175/25: si tratta del recupero dell'estrazione di sabato, slittata in occasione della Festa di Ognissanti.

Estrazione Lotto lunedì 3 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, lunedì 3 novembre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

  • Bari: 80 – 28 – 11 – 67 – 50
  • Cagliari: 20 – 29 – 71 – 33 – 15
  • Firenze: 33 – 50 – 21 – 9 – 11
  • Genova: 32 – 15 – 90 – 9 – 23
  • Milano: 66 – 22 – 48 – 3 – 77
  • Napoli: 57 – 64 – 27 – 20 – 26
  • Palermo: 22 – 65 – 78 – 90 – 74
  • Roma: 32 – 57 – 43 – 20 – 8
  • Torino: 74 – 80 – 66 – 54 – 1
  • Venezia: 1 – 75 – 82 – 13 – 11
  • Nazionale: 71 – 5 – 55 – 77 – 61

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di lunedì 3 novembre 2025: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, lunedì 3 novembre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 80 – 87 – 85 – 30 – 81 – 56
Numero Jolly: 67
Numero Superstar: 2
Jackpot: 72.500.000€

Estrazioni 10eLotto serale di lunedì 3 novembre 2025

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, lunedì 3 novembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra: : 1 – 11 – 15 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 – 33 – 50 – 57 – 64 – 65 – 66 – 71 – 74 – 75 – 80 – 90

Il numero Oro: 80
Il Doppio Oro: 80, 28
Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, lunedì 3 novembre 2025 associati al Gioco del Lotto:

13 – Rana
6 – Luna
40 – Quadro
2 – Mela
10 – Fagioli

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Di seguito verranno pubblicate vincite e quote del SuperEnalotto di lunedì 3 novembre, con i risultati delle ultime estrazioni sul sito Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Aggiunto: Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 31 – Bari: non viene estratto da 79 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 98 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 108 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 78 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 72 estrazioni
  • 89 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 94 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 88 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 85 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 121 concorsi

Attualità
donna accoltellata in strada
a milano
Il video dell'aggressione in piazza Gae Aulenti a Milano: è caccia all'uomo
La 43enne è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina
L'aggressore è in fuga, i carabinieri analizzano i filmati delle telecamere
Attualità
