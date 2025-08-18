Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 18 agosto 2025: numeri vincenti e quote

I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di lunedì 18 agosto 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale. Vincite, quote e risultati dell’ultimo concorso in aggiornamento: 39,5 milioni di euro in palio al SuperEnalotto di questa sera.

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi sono i posticipi dei concorsi di sabato, rimandati a causa dei cambiamenti al calendario in occasione del Ferragosto. In diretta minuto per minuto i numeri del Lotto su tutte le ruote, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto, la combinazione fortunata del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Vincite e quote disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di lunedì 18 agosto 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, lunedì 18 agosto 2025:

Bari: 44-29-37-32-11

Cagliari: 15-71-24-58-86

Firenze: 18-20-1-27-36

Genova:

Milano:

Napoli: 18-45-77-72-41

Palermo: 16-15-21-47-31

Roma: 14-1-59-39-9

Torino:

Venezia:

Nazionale: 22-46-60-62-40

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di lunedì 18 agosto 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, lunedì 18 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 5-83-59-19-87-58

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 32

Jackpot:39.500.000 euro

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, lunedì 18 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero oro:

Il numero Doppio oro:

Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di lunedì 18 agosto 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, lunedì 18 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:

1-

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di lunedì 18 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 69 concorsi

– Bari: non viene estratto da 69 concorsi 42 – Cagliari: manca da 78 estrazioni

– Cagliari: manca da 78 estrazioni 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 147 volte consecutive

– Firenze: il numero non è stato estratto per 147 volte consecutive 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi

– Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 120 estrazioni

– Milano: non pervenuto da 120 estrazioni 49 – Napoli: manca da 49 estrazioni

– Napoli: manca da 49 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 59 concorsi

– Palermo: non è stato estratto per 59 concorsi 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 83 volte consecutive

– Roma: non è stato sorteggiato per 83 volte consecutive 37 – Torino: assente da 49 estrazioni

– Torino: assente da 49 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 94 volte consecutive

– Venezia: non è stato estratto per 94 volte consecutive 21 – Nazionale: manca da 87 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

