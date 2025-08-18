Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 18 agosto 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 18 agosto 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in tempo reale su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina e scopri minuto per minuto i risultati delle ultime estrazioni con vincite e quote: al SuperEnalotto un jackpot da 39,5 milioni di euro.
Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi sono i posticipi dei concorsi di sabato, rimandati a causa dei cambiamenti al calendario in occasione del Ferragosto. In diretta minuto per minuto i numeri del Lotto su tutte le ruote, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto, la combinazione fortunata del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Vincite e quote disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.
Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di lunedì 18 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, lunedì 18 agosto 2025:
Bari: 44-29-37-32-11
Cagliari: 15-71-24-58-86
Firenze: 18-20-1-27-36
Genova:
Milano:
Napoli: 18-45-77-72-41
Palermo: 16-15-21-47-31
Roma: 14-1-59-39-9
Torino:
Venezia:
Nazionale: 22-46-60-62-40
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di lunedì 18 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, lunedì 18 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 5-83-59-19-87-58
Numero Jolly: 11
Numero Superstar: 32
Jackpot:39.500.000 euro
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, lunedì 18 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di lunedì 18 agosto 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, lunedì 18 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:
1-
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di lunedì 18 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 69 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 78 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 147 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 120 estrazioni
- 49 – Napoli: manca da 49 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 59 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 83 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 49 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 94 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 87 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.