Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 4 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta con le estrazioni dei numeri vincenti di giovedì 4 dicembre 2025 su Fanpage.it. 86,5 milioni di euro in palio al SuperEnalotto: è ancora caccia al jackpot milionario. Vincite e quote in aggiornamento.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto e Superenalotto

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 4 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote in diretta nelle estrazioni di oggi. Dalle 20:00 in diretta su questa pagina i risultati delle lotterie: al SuperEnalotto un premio da 86,5 milioni di euro. Continua la caccia al jackpot dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio: vincite e quote saranno disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Estrazione Lotto di giovedì 4 dicembre, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 4 dicembre 2025 è in diretta dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto. I risultati saranno comunicati da Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificate sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni in diretta sul canale Youtube ufficiale.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 2 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 4 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 4 dicembre mette in palio un jackpot pari a 86,5 milioni di euro. Continua a crescere il montepremi al SuperEnalotto dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. I risultati di questa sera per la verifica delle vincite saranno comunicati sul sito ufficiale del SuperEnalotto, insieme ai premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto di giovedì 4 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 4 dicembre 2025:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di giovedì 4 dicembre associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 4 dicembre e i risultati disponibili sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 96 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 117 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 127 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 83 concorsi
  • 89 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 91 estrazioni
  • 16 – Palermo: non è stato estratto per 61 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 113 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 79 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 85 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 140 concorsi

Attualità
Immagine
Attualità
