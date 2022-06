Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 6 giugno 2022, numeri vincenti e quote L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 6 giugno 2022: in diretta su Fanpage.it i numeri vincenti e le quote dalle ore 20:00. Il jackpot è il più alto nella storia: 215,2 milioni di euro per chi indovina la sestina vincente nell’estrazione di stasera.

A cura di Redazione

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi lunedì 6 giugno e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 6 giugno 2022, in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per conoscere i numeri vincenti e seguire le estrazioni in tempo reale.

Il concorso del SuperEnalotto di oggi è il 67/22 e recupera l'appuntamento di sabato 4 giugno, quando si sono estratti i numeri del concorso 66/22. In occasione della Festa della Repubblica, infatti, non si sono svolte le canoniche estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Il jackpot per la sestina vincente nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è ancora un record: raggiunge la somma di 215,2 milioni di euro.

Al termine del concorso 67/22 del SuperEnalotto, Sisal pubblicherà le quote e le vincite della lotteria.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di martedì 31 maggio 2022, numeri vincenti e quote

Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 6 giugno 2022, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 6 giugno 2022, è la numero 67/22 e mette in palio un jackpot record da 215,2 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri vincenti. Si tratta del montepremi più alto della storia: la sestina vincente manca da oltre un anno. Nessun "6" o "5+1" nell'ultimo concorso dello scorso sabato. Il prossimo appuntamento con il SuperEnalotto è previsto regolarmente per domani (concorso 68/22). Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Vincite e quote del SuperEnalotto oggi, i risultati di lunedì 6 giugno 2022

Ecco vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, lunedì 6 giugno 2022, pubblicati da Sisal sul sito ufficiale: