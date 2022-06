L’estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi 2 giugno non ci sarà: quando si recupera, il calendario Oggi, giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto non ci saranno: ecco il nuovo calendario delle estrazioni per i concorsi 66/22 e 67/22 del Lotto e SuperEnalotto.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cambiano le date delle estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto: oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, salta l'appuntamento con le lotterie. Le estrazioni, infatti, non possono svolgersi durante i giorni festivi.

Il calendario delle estrazioni per questa prima settimana di giugno subisce dunque alcune variazioni: non si estrae oggi, giovedì 2 giugno 2022, e i concorsi previsti slittano ai giorni successivi. Ma vediamo come cambia il calendario delle estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto nello specifico:

Il concorso del Lotto numero 66/22 previsto per oggi, giovedì 2 giugno 2022, slitta a venerdì 3 giugno 2022

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi slitta a sabato 4 giugno: in quella data saranno estratti i numeri del Lotto (concorso numero 67/22) e a combinazione vincente del SuperEnalotto (concorso numero 66/22)

Il concorso numero 67/22 del SuperEnalotto, previsto per sabato 4 giugno 2022, è posticipato a lunedì 6 giugno 2022

Infine, a partire da martedì 7 giugno 2022, le estrazioni torneranno a svolgersi secondo il calendario consueto

Dopo aver sfondato il muro dei 209 milioni di euro, quello della combinazione vincente centrata a Lodi nel 2019, il montepremi del SuperEnalotto diventa il più alto nella storia. La sestina vincente, infatti, manca ormai da oltre un anno: l'ultima è stata centrata a Fermo, nelle Marche, con una vincita di 156 milioni di euro.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di martedì 24 maggio 2022, numeri vincenti e quote

La prima vincita storica risale al gennaio del 1988, quando nella provincia di Brescia un fortunato giocatore vinse 11,8 miliardi di lire. Da allora diverse sono state le vincite record al SuperEnalotto: dei 124 jackpot assegnati nella storia della lotteria, ben 18 sono stati centrati in Campania. Seguono il Lazio (16 jackpot) e l'Emilia Romagna (13 jackpot). Sono ancora tre le regioni italiane dove la dea bendata non ha ancora fatto capolino: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.