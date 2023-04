Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 24 aprile 2023, numeri vincenti e quote Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2023 in diretta su Fanpage.it con numeri vincenti e quote. Il jackpot per la sestina vincente sale a 21,4 milioni di euro. L’estrazione del Lotto è posticipata a mercoledì.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Estrazione SuperEnalotto oggi, lunedì 24 aprile 2023: i numeri vincenti e le quote sono in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale chi vince il jackpot da 21,4 milioni di euro al SuperEnalotto.

Il concorso del SuperEnalotto numero 49/23, è anticipato a oggi, lunedì 24 aprile 2023 a causa della Festa della Liberazione: come da regolamento, infatti, le estrazioni non possono essere effettuate durante i giorni festivi. L'estrazione del Lotto numero 49, invece, sarà posticipata a mercoledì 26 aprile 2023. Giovedì 27 aprile, invece, il calendario delle estrazioni tornerà alla normalità. Il montepremi al SuperEnalotto di oggi sale a 21,4 milioni di euro.

Concluse le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, Sisal pubblicherà vincite e quote della lotteria.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto sabato 15 aprile 2023, numeri vincenti e quote

Estrazione SuperEnalotto oggi, lunedì 24 aprile 2023: i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2023, è la numero 49/23: il concorso è anticipato a oggi in occasione della Festa della Liberazione. Il montepremi per la sestina vincente vale 21,4 milioni di euro dopo che nessuno ha centrato il "6" o "5+1" nell'ultima estrazione dello scorso sabato. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di lunedì 24 aprile 2023

Ecco vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2023, pubblicate da Sisal sul sito ufficiale:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Le prossime estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: il calendario

Il calendario delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto subisce delle modifiche in occasione della Festa della Liberazione martedì 25 aprile. Difatti, il concorso 49/23 del SuperEnalotto è stato anticipato a oggi: l'estrazione del Lotto e 10eLotto, invece, verrà posticipata a mercoledì 26 aprile 2023. Secondo il regolamento del Lotto e del SuperEnalotto, infatti, le estrazioni non possono essere effettuate durante i giorni festivi.

A partire da giovedì 27 aprile 2023, le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto ritorneranno alla normalità.