Esce e scompare nel nulla, Massimiliano Vlacci trovato morto a Trieste Vlacci era scomparso nel nulla nella notte tra domenica e lunedì. Era uscito di casa senza dire nulla e di lui si erano persa le tracce. Il tragico ritrovamento del 49enne triestino è avvenuto mercoledì.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Massimiliano Vlacci, l'uomo scomparso da alcuni giorni è stato trovato morto a Trieste. Il tragico ritrovamento del 49enne triestino è avvenuto tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì alla periferia della città. Vlacci era scomparso nel nulla nella notte tra domenica e lunedì. Era uscito di casa senza dire nulla e di lui si erano persa le tracce.

Dopo averlo cercato inutilmente di contattarlo, i miliari ne avevano denunciato la scomparsa già lunedì. Per lui si erano mobilitate le forze dell'ordine ma anche tantissimi amici e cittadini con appelli online rilanciati sui social. Il comportamento dell'uomo infatti aveva insospettito. Noto nel mondo dello sport triestino come ex cestista, visto che da giovane era stato un playmaker di ottimo livello, Massimiliano Vlacci aveva lasciato le chiavi di casa e della autovettura presso l'abitazione del padre e non aveva detto nulla sulle sue intenzioni.

Per il 49enne, impiegato di Generali, la Prefettura di Trieste aveva attivato il piano di ricerca scomparsi e numerosi triestini si erano mobilitati per contribuire a ritrovarlo. Le ricerche si erano concentrate a Trieste e nelle zone limitrofe anche se in un primo momento si era avanzata anche l'ipotesi che potesse aver lasciato l'Italia per raggiungere la vicina Croazia.

I famigliari, che erano stati gli ultimi a vederlo, hanno sperato fino all'ultimo che potesse trattarsi di un allontanamento momentaneo ma purtroppo le speranze si sono spente per sempre poco dopo le 19 di mercoledì quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato proprio a Trieste. Le circostanze della scomparsa e della morte di Massimiliano Vlacci sono ora al vaglio degli investigatori che dovranno accertare prima di tutto le cause del decesso, probabilmente attraverso una autopsia.