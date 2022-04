Esce di strada e l’auto trancia un tubo di metano che prende fuoco: salvato con l’estintore da due giovani L’incidente questa mattina, 22 aprile, a Breganze (Vicenza). Il 19enne era rimasto incastrato tra le lamiere. Provvidenziale l’intervento di due ragazzi che hanno fermato un pullman e preso l’estintore in dotazione del mezzo.

A cura di Biagio Chiariello

Poteva finire in tragedia l’incidente che stamattina, venerdì 22 aprile, poco prima delle 9 ha avuto come protagonista, suo malgrado, un 19enne lungo la sp VIII in via Gasparona a Breganze, in provincia di Vicenza. Il giovane ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500, che ha trancia un tubo del metano innescando un incendio, per poi rovesciarsi dalla parte opposta della strada, rimanendo incastrato con il motore in fiamme. Per sua fortuna è stato provvidenziale l'intervento dei due altri ragazzi che gli hanno di fatto salvato la vita, anche e soprattutto grazie all'uso dell'estintore.

Le cause non sono state ancora accertate anche se non è da trascurare l’asfalto reso viscido dalla pioggia e dal pulviscolo al suolo. Ad ogni modo i vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il 19enne rimasto incastrato nella macchina, con il motore in fiamme, e poi affidato alle cure del Suem. Prima ancora i due giovani avevano fermato un bus in transito e, con l’estintore del mezzo, avevano iniziato a spegnere l'incendio agevolando il lavoro dei soccorsi. Intanto il personale della squadra dei pompieri ha monitorato il dardo di metano, che è stato spento all’arrivo del tecnico della rete gas per essere tappato.

Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri, assieme ai tecnici della rete per la messa in sicurezza della tubazione compromessa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Per il giovane solo un grandissimo spavento, le ferite guariranno senza gravi conseguenze.