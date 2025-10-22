Esce di casa e scompare, giovane ritrovato in una scarpata dopo 36 ore: “Ferito ma vivo”, giallo a Popoli Terme

Per quasi 36 ore nessuno ha saputo che fine avesse fatto. Andrea D.P., 25enne residente a Popoli Terme scomparso nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato ritrovato in una scarpata, ferito ma vivo. Una volta rintracciato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale di Pescara.

Foto Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Era scomparso nella mattinata di lunedì 20 ottobre e per quasi 36 ore nessuno ha saputo che fine avesse fatto. La vicenda che ha visto protagonista Andrea D.P., 25enne residente a Popoli Terme, si è conclusa positivamente.

Il giovane è stato ritrovato in una scarpata, ferito ma vivo. Il 25enne aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscito di casa. Non vedendolo rientrare e non ricevendo risposta alle loro telefonate, nel pomeriggio i genitori avevano presentato denuncia ai Carabinieri.

Le ricerche, attivate subito dopo la segnalazione dei familiari, sono state portate avanti senza sosta, impiegando droni, unità cinofile, elicotteri, squadre a terra e mezzi specializzati.

In particolare, la delimitazione dell’area di ricerca è stata facilitata dal Lifeseeker, un dispositivo innovativo in dotazione ai Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) dei Vigili del Fuoco, che ha la capacità di individuare con precisione la posizione di un telefono cellulare grazie all’interazione con una cella telefonica installata su un drone.

Oltre ai Vigili, hanno partecipato alle operazioni anche i volontari del sistema di Protezione Civile, le Forze di Polizia, il Corpo Nazionale soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (CNSAS). Le ricerche del 25enne sono andate avanti per tutta la notte.

Le attività sono poi proseguite nella giornata di martedì, fino al ritrovamento, avvenuto nel tardo pomeriggio. Il giovane è stato individuato in una zona impervia e montuosa del paese. Stando alle prime informazioni riferite dai soccorritori, era cosciente e aveva riportato un politrauma.

Il giovane, una volta rintracciato, è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato con l'elisoccorso all’Ospedale di Pescara. La Prefettura, in una nota, ha ringraziato volontari e istituzioni che hanno preso parte alle operazioni.