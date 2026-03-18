Esce dall’auto per far scendere il cane, Lucia travolta e uccisa in strada: “Tutta Cortona ha perso un’amica”

“Tutta Cortona, la nostra grande comunità, oggi ha perso un’amica, che mai e poi mai dimenticheremo” scrivono dalla cittadina dove la donna viveva e dove stava tornando quando è stata investita a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia.

Lucia Lamentini

Aveva chiesto all'amico al volante di accostare un attimo per far scendere il suo amato cane e fargli fare i bisogni, ma proprio in quel momento una vettura è sopraggiunta investendola in pieno e uccidendola. Così è morta tragicamente Lucia Lamentini, insegnante di sostegno di Cortona che nella serata di ieri stava facendo rientro a casa dopo una cena con gli amici in Umbria. Il dramma si è consumato al confine tra l'Umbria e la Toscana, a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, dove i soccorsi medici del 118 Purtroppo non sono serviti a salvare la cinquantenne.

Secondo quanto ricostruito finora, era circa mezzanotte e mezzo e la donna era appena scesa col suo cane lungo una strada buia e di montagna per far muovere il suo animale quando è stata colpita in pieno da un'auto condotta da un trentenne del posto. Un impatto violentissimo che ha sbalzato la cinquantenne ad alcuni metri di distanza uccidendola praticamente sul colpo senza darle scampo. Quando un'ambulanza del 118 è corsa sul posto, per lei ormai non c’era più nulla da fare ed è stato possibile solo accertarne il decesso. La salma è stata quindi trasferita nel reparto di Medicina legale dell’ospedale di Perugia in attesa delle decisioni del giudice che ha aperto un fascicolo a carico dell'automobilista che risulta indagato per omicidio stradale. Sul luogo dell'accaduto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente mortale.

La notizia della morte di Lucia Lamentini ha sconvolto tutta la comunità di Cortona dove la donna, appassionata di fotografia e di professione insegnante, era molto conosciuta anche per la sua passione per il tennis che l'aveva portata anche ad assumere la carica di presidente del locale circolo tennistico. "Oggi è un giorno surreale, un giorno che non avremmo voluto vivere perché abbiamo perso una di noi. Lucilla era piena di vita, la positività fatta persona, il suo sorriso, la sua ironia ma anche la sua caparbietà su certe cose, la hanno fatta amare da tutti e oggi ci sembra impossibile scrivere queste cose per lei" scrivono proprio dalla circolo tennistico, sottolineando che "Non solo il circolo, ma tutta Cortona, la nostra grande comunità, oggi ha perso un'amica, che mai e poi mai dimenticheremo".