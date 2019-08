Una ragazza sarebbe stata violentata da tre giovani in auto. La violenza sarebbe avvenuta nei giorni scorsi a Empoli e la presunta vittima è una giovane residente nella zona. La giovane – secondo la ricostruzione dei quotidiani locali – avrebbe sporto denuncia raccontando che era in auto con tre uomini italiani descritti come persone al di sotto dei ventisette anni che avrebbero dovuto riaccompagnarla a casa dopo una festa. A un certo punto, però, secondo la denuncia choc della vittima, il giovane alla guida dell'auto si sarebbe fermato in una zona appartata e in tre a quel punto avrebbero stuprato la ragazza. Tutta la scena sarebbe stata registrata con uno smartphone. Sul caso indagano gli uomini della questura di Firenze e del commissariato di Empoli, coordinati dalla procura del capoluogo toscano.

Identificati tre giovani e sequestrati i loro cellulari – Da quanto si apprende, nei giorni scorsi gli investigatori hanno perquisito le case di tre ragazzi, uno dei quali residente in provincia di Firenze e gli altri due tra il Pisano e l'Empolese, e hanno sequestrato i loro telefoni cellulari. Al vaglio della polizia ci sono anche le chat della vittima con alcune sue amiche, alle quali la ragazza che ha denunciato i fatti avrebbe raccontato la violenza subita. La procura è in attesa di sapere se nella memoria dei cellulari sequestrati sia presente il video che sarebbe stato realizzato quella sera. Tra i tre giovani identificati ci sarebbe un amico della vittima.