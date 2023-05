Emilia Romagna, abitazione crolla per maltempo a Fontanelice: si teme persona intrappolata Tra le macerie dell’abitazione crollata oggi a Fontanelice si teme possa esserci una persona intrappolata, Nel piccolo comune della città metropolitana di Bologna inviate inviate dalla Toscana anche le squadre del team Usar dei vigili del fuoco.

A cura di Antonio Palma

Un’abitazione è crollata oggi a Fontanelice, piccolo comune della città metropolitana di Bologna, a causa di una frana causata dal maltempo che sta interessando in queste ore l’Emilia Romagna con pioggia insistente ed esondazione di fiumi. A darne notizia i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto nella mattina di oggi, mercoledì 3 maggio, per i primi soccorsi.

Tra le macerie dell’abitazione crollata si teme possa esserci una persona intrappolata e sul posto sono state inviate dalla Toscana anche le squadre del team Usar dei vigili del fuoco (Urban Search and Rescue) specializzate in ricerca e soccorso in ambiente urbano tra le macerie di edifici. Sul posto anche un elicottero del Reparto volo di Bologna.

I rinforzi dei vigili del fuoco da fuori regione sono stati necessari a causa delle tantissime richieste di aiuto pervenute alla centrale operativa dei pompieri. In tutta l’Emilia Romagna infatti sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo che imperversa da ore con pesantissimi disagi . Circa quattrocento i soccorsi per allagamenti ed evacuazioni di persone. Evacuate alcune persone per allagamenti ad esempio a Faenza per rottura degli argini del fiume Lamone e a Monzuno e Castel San Pietro. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana.

Nello stesso paesino di Fontanelice, prima del crollo, alcune abitazioni erano rimaste isolate a causa di frane che hanno fatto collassare il manto stradale delle vie di accesso al paese. Lo stesso Comune aveva chiuso ai non residenti via Posseggio e via Torre di Fornione e chiesto di prestare attenzione alla circolazione lungo la Strada Provinciale 34 tra Fontanelice e Sassoleone. Anche il trasporto scolastico per oggi era stato già sospeso per frane e per l'allerta meteo. Diverse importanti frane infatti hanno riguardato l'area di Fontanelice mettendo in pericolo diversi edifici e da ore nella zona sono in corso numerosi interventi dei soccorritori.