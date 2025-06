video suggerito

Elena Maraga, la maestra licenziata per profilo su Onlyfans denuncia il papà che aveva diffuso le foto “Tutto è nato da un papà che mi ha trovato su Onlyfans e poi ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto” aveva raccontato Elena Maraga dopo il licenziamento in tronco. L’ex maestra ora passa al contrattacco e denuncia il papà del suo ex alunno e alcuni utenti social che l’hanno insultata in questi mesi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il licenziamento in tronco, mesi di critiche e anche qualche insulto social per il profilo su Onlyfans, la maestra Elena Maraga passa al contrattacco e denuncia il papà di un suo ex alunno che aveva diffuso le foto finite nella chat del calcetto. Non solo, la donna ha deciso di agire per vie legali anche contro i tanti che l’hanno insultata in questi mesi e ha già presentato querela contro altre tre persone.

Al momento dunque sono quattro le persone tirate in ballo dalla ormai ex maestra che sta già combattendo un’altra battaglia legale contro l’asilo che l‘ha licenziata a cui ha chiesto un indennizzo. Come ricostruisce il Gazzettino, in cima alla lista c’è il papà di un piccolo suo ex alunno, l’uomo che per primo ha collegato la maestra alla sua attività parallela su Onlyfans scatenando poi la polemica.

Già dopo i fatti, Elena Maraga aveva spiegato che era stato un genitore di un alunno a trovare quelle foto sul suo profilo nel social hot e quindi a scaricarle e diffonderle poi nella chat del calcetto dove poi sono diventate incontrollabili. “Tutto è nato da un papà che mi ha trovato su Onlyfans e poi ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto a tal punto che la moglie ha raccontato tutto alla scuola. Io non ho mai fatto pubblicità di quel profilo” aveva spiegato infatti la ex maestra.

È a lui che è rivolta ora la querela presentata nei giorni scorsi in Procura. Si parla di diffamazione, la stessa accusa rivolta anche ad altre tre persone che l’avrebbero apostrofata in malo modo sui social dopo la diffusione della notizia. Una lista che sarebbe destinata ad allungarsi ulteriormente perché Elena Maraga sta valutando con i suoi legali altre accuse e offese che le sono state rivolte in quei giorni a mezzo social.

Al momento nessun coinvolto invece tra colleghi e superiori della scuola privata che l’ha licenziata. L’istituto di ispirazione cattolica l’aveva licenziata dopo essere stato informato delle foto da una mamma e non è tornato sui suoi passi. Anche se si sta trattando per un indennizzo, la stessa Elena Maraga ha confermato di recente che ormai ha deciso di mettersi alle spalle l’insegnamento. “Nonostante tutto mi mancano i bambini ma non le problematiche legate a quel mestiere che mi piaceva. Oggi però non tornerei indietro” ha spiegato l’ex maestra.